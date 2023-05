Mundial Multideporte de Ibiza 2023: Espectacular registro de metales de España en Sant Antoni

El retorno de la actividad competitiva al Mundial Multideporte de Ibiza 2023 este miércoles en su debut en su segunda sede, en el municipio de Sant Antoni, dejó para las estadísticas un espectacular registro de metales para la delegación española en las numerosas categorías que entraron en liza durante la jornada de ayer.

El dominio español fue absoluto en muchas de las carreras de grupos de edad, donde hubo una amplia cosecha de medallas para orgullo de la representación nacional.

«Espectáculo aún va a haber. No me cabe duda. Y mucho, y a todos los niveles, con todo lo que nos queda por delante todavía en las sedes de Sant Antoni y de Ibiza», destaca Jorge Díaz , Jefe de Competiciones de la Federación Española de Triatlón (Fetri), al tiempo que apunta sobre el buen desarrollo de las competiciones en la isla: «Esperamos seguir caminando como hasta ahora, que es lo más importante. Al final lo más difícil es arrancar. Estos proyectos ya los hemos hecho antes en alguna otra ocasión y sabemos que son eventos complejos porque el despliegue de medios tan grande que se ha hecho nosotros como Federación no lo hemos hecho nunca para un campeonato de esta envergadura. Y, al final, todo tiene que caminar en la dirección que corresponde».

En cuanto al grado de satisfacción con las características de la sede de Sant Antoni, Jorge García indica: «El ‘feed’ de los circuitos es increíble a todos los niveles y estamos muy contentos porque el trabajo que se está haciendo es espectacular de verdad».