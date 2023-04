La Organización de Triatletas Profesionales ha anunciado un espectacular cartel para la carrera masculina del PTO European Open de Ibiza, del sábado 6 de mayo, en el que destaca el número 1 mundial PTO, el noruego Kristian Blummenfelt.

«Terminar en lo más alto de la clasificación mundial PTO 2022 fue algo de lo que me sentí muy orgulloso y que intentaré repetir en 2023. El año pasado no pude ganar un Open TDF, pero es algo que sin duda quiero añadir a mi currículum», declaró a la organización el noruego de 29 años.

Pero Blummenfelt no lo tendrá nada fácil, ya que los jóvenes aspirantes a su corona, Magnus Ditlev, número 3 del mundo de TDF, y Sam Laidlow, número 4 del mundo de TDF, le persiguen en Ibiza. Tanto el danés como el francés son talentos emergentes en este deporte y ambos quieren dar un paso más en 2023.

«Después de terminar cuarto en los dos PTO Open del año pasado, confío en poder subir al podio y pelear con los grandes de este deporte, incluso en una distancia más corta. En cualquier caso, Ibiza será una prueba real para ver a que nivel estoy con mi forma de correr, después de todo ahí es donde la carrera se ha perdido para mí en el pasado», dijo Laidlow, de 23 años.

«Puede que no hable tanto como otros atletas, pero eso no significa que no tenga ganas. Quiero llevar mis carreras al siguiente nivel esta temporada y veo el PTO European Open de Ibiza como mi oportunidad de dar el primer golpe», explicó el danés de 25 años.

16 de los 30 mejores triatletas

La lista de salida completa del PTO European Open masculino incluye a 16 de los 30 mejores atletas del ranking PTO de 11 países diferentes. Se puede consultar la lista oficial de las 30 participantes que tomarán la salida en Ibiza.

El PTO European Open contará con una carrera femenina y otra masculina de 100 km (2 km de natación, 80 km de ciclismo y 18 km de carrera a pie) que tendrán lugar en la ciudad de Ibiza, con el idílico paisaje pitiuso como telón de fondo y coorganizado junto con el Campeonato del Mundo Multideporte Ibiza 2023. Ambos eventos, que serán retransmitidos en directo en España en Eurosport.