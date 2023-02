Desde el CD Ibiza han expresado este sábado su malestar por las condiciones en las que han tenido que desarrollar el entrenamiento de esta mañana en Can Misses 3. A través de un comunicado de prensa que también se ha enviado al Ayuntamiento de Ibiza, al Patronato Municipal de Deportes y a la UD Ibiza, el club ha mostrado su "total disconformidad y malestar con los hechos sucedidos esta semana con respecto al entrenamiento que nuestro club tiene que llevar a cabo en las instalaciones deportivas de Can Misses 3".

Según el relato de la entidad rojilla, el pasado lunes, como todas las semanas que el Cedé disputa sus partidos como equipo local o que juega en campo de césped natural, el secretario Jesús J. Jiménez se puso en contacto con el responsable marcado por la UD Ibiza para solicitar el uso del campo para el jueves día 16, mismo día que se lleva solicitando durante toda la temporada en curso. En el comunicado explican que la primera opción era entrenar el jueves, pero que se les denegó: "Este correo electrónico se manda el día 13 de febrero a las 13:37 horas. Ese mismo día, a las 14:55 horas, es contestada nuestra petición de manera negativa por el señor [Carlos] Ausell, alegando que el campo no estaba disponible, dándonos la opción de entrenar el sábado por la mañana", estando el campo, al parecer, disponible esa misma mañana. Posteriormente, el martes 14 de febrero (a las 09:41 horas) el CD Ibiza solicitó -también por correo electrónico- el uso de la parte central de Can Misses 3 para el viernes día 17 y así poder realizar un entrenamiento normal, ya que el sábado es un entrenamiento previo al partido del domingo y con una menor intensidad.

"Esta propuesta de nuevo fue denegada el mismo martes a las 10:05 por parte del responsable de la UD Ibiza, porque entrenaba el primer equipo de su entidad, y reiterando que podríamos entrenar el sábado día 18 de febrero. Este mismo sábado tuvimos la sorpresa que estaban las instalaciones ocupadas por una competición de atletismo por la mañana", añade el comunicado de prensa, en el que el Cedé tacha esta situación de "escandalosa": "La consecuencia final de todo esto es que nos deniegan dos veces la posibilidad de entrenar en Can Misses 3, tanto el jueves por la mañana porque el campo no estaba disponible, lo que resultó no ser cierto, como el viernes porque entrenan ustedes y nos ofrecen entrenar el sábado 18 sabiendo que el campo estaba ocupado por el atletismo", añade el CD en el escrito, dirigiéndose a la UD Ibiza.

"Nos perjudica a nivel deportivo"

En este contexto, el CD asegura que esta situación es "intolerable" e incluso afirma que les perjudica gravemente a nivel deportivo. De hecho, el club tampoco descarta tomar medidas al respecto: "En caso de persistir en estas situaciones, tendremos que valorar las medidas apropiadas para defender los intereses de nuestra entidad. Tenemos que recordar de nuevo que entre las obligaciones recogidas en la literalidad del convenio firmado entre la UD Ibiza y el Ayuntamiento se encuentra, en efecto, la de permitir la utilización de la parte central de la pista de atletismo para los partidos oficiales del CD Ibiza, así como permitir que dicho club entrene en el mismo al menos una vez por semana, las semanas que vaya a tener que jugar en campo de césped natural. Tal como puede apreciarse, sí se trata de una obligación de mínimos, en la medida en que lo que se impone a la UD Ibiza es permitir los entrenamientos del CD Ibiza no solo una vez por semana, sino al menos una vez por semana", recalcan en el comunicado de prensa mencionado. En este sentido, agregan: "Y en ningún lugar expone que sea de manera unilateral la UD Ibiza quien imponga de manera excluyente el día de entrenamiento para el CD Ibiza, y más teniendo en cuenta que hemos pagado por los costes de mantenimiento de la parte central, siendo el único club de Ibiza que lo hace, sin poder elegir día y hora de entrenamiento".

"Dado que dicha utilización debe hacerse compatible con la del UD Ibiza, es por lo que se precisa que ambas instituciones (UD Ibiza y CD Ibiza) cierren un acuerdo sobre la utilización de las instalaciones bajo el principio de buena fe. Efectuadas las aclaraciones anteriores, confiamos en que entre todos seamos capaces de fijar un calendario definitivo de entrenamiento hasta el término de la temporada, sin que sea realizado de manera unilateral y resulte posible alcanzar un acuerdo que permita a ambas instituciones desarrollar su actividad deportiva con normalidad, cordialidad y respeto, en beneficio de toda la comunidad ibicenca", concluye el comunicado.