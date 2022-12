El Class Sant Antoni, a cerrar el año con victoria y con buenas sensaciones

El Class Bàsquet Sant Antoni se enfrenta este miércoles a domicilio al CB L’Horta Godella (20 horas en L’Alqueria del Basket, en Valencia). El equipo ibicenco tratará de cerrar el año, y la primera vuelta de la temporada en el grupo Este de la LEB Plata, con una victoria y con buenas sensaciones. La gran novedad en los isleños será la presencia del letón Janis Kaufmanis, reciente refuerzo del bloque de Portmany. También regresará, tras regularizar su documentación, Byron Richards, mientras que sigue de baja Magnus Mollgaard, por lesión.

Carles Flores, entrenador del Sant Antoni, espera un partido complicado porque se enfrentan a un rival que «necesita sumar victorias». Tras recuperar la senda triunfal la semana pasada frente al Prat, los baleares quieren más. «La victoria contra el Prat nos dio mucha energía. Nos hace creer en el trabajo que estamos haciendo y el equipo está bien. Aunque es un partido complicado porque cae en unas fechas complejas. Es Navidad, viene final de año y no hemos podido preparar el encuentro como nos gustaría», indicó el preparador catalán.

«Vamos con muchas ganas de sumar la novena victoria de esta primera vuelta, que ha sido muy buena para nosotros. Tendremos un equipo joven enfrente y debemos utilizar nuestra experiencia, y a nuestros jugadores más experimentados, para controlar el partido. Si no dejamos que el encuentro se vuelva loco, lo podremos llevar a nuestro terreno. Y ahí es donde somos mejores. Pero si no tenemos el control del partido sufriremos porque ellos, en este caos, son mejores», comentó Flores, que destacó a los dos bases de L’Horta Godella (Alejandro Bellver y Lucas Marí) como sus jugadores más peligrosos. Los valencianos, con los que juega Álex Harguindey, ex del Sant Antoni, son octavos en la tabla; mientras, los ibicencos llegan quintos, con tres victorias más que su rival.