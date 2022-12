Manolo González: técnico de la Peña: «Es un halago que piensen en ti para un club como la UD Ibiza»

¿Cómo afronta el equipo la defensa del liderato, que alcanzó la pasada jornada tras ganar al AE Prat?

Intentar que el equipo siga en buena línea, haciendo buen juego, y si encima llegan resultados mucho mejor. Estamos contentos. Pero en el vestuario no hablamos de eso, la semana ha sido como todas, de mucho trabajo y esperando al rival.

Este domingo visita Santa Eulària un equipo de ‘play-off’ como el Espanyol B, aunque viene de caer goleado por 0-6 con el Valencia Mestalla.

Es un partido difícil, ellos son un muy buen equipo, de hecho es favorito para ser campeón de Liga, un filial de un equipo de Primera División con muy buenos futbolistas. A veces puedes tener un accidente como el que tuvieron el otro día, pero es un rival complicadísimo. Es un partido muy difícil, pero a la vez motivante y muy bonito.

¿Ve a sus futbolistas con la personalidad suficiente para ejercer de líderes en una competición tan igualada y que estar primeros no sea un accidente?

Sí, por supuesto. El equipo si algo tiene es que los jugadores tienen personalidad. Al final para jugar como lo hacemos, arriesgando, tienes que ser así para no tener miedo a fallar. Podemos ganar o perder, pero personalidad les sobra a los chicos.

Uno de sus mantras es que si se puede quedar primero, mucho mejor que quedar segundo.

Desde el año pasado cuando vine el primer objetivo que le pedí al club es que no pasáramos apuros para no descender, pero hay que ser ambiciosos y cuanto antes se consigan los puntos para conseguirlo, mejor. Y luego si estás ahí, hay que luchar por quedar lo más arriba posible. Si estás segundo y puedes quedar primero, hay que intentarlo. Sobre todo, que vayamos con la cabeza bien alta y que nadie nos pueda reprochar nada de nuestro trabajo.

Aun con el buen trabajo que se está realizando, ¿pedirá algún refuerzo al club para el mercado invernal?

Dependerá del mercado, de si algún jugador quiere salir o no. Si el club me dice que hay presupuesto para traer alguien más, se valorará, pero tenemos que ver primero cómo se mueve nuestra plantilla.

Imagino que no ha sido ajeno a ciertos halagos incluso desde el entorno de la UD Ibiza cuando estaba sin entrenador… ¿Recibió alguna llamada del club que preside Amadeo Salvo?

La verdad es que no. Es un halago que la gente hable bien de ti y piensen en ti para un club de Segunda División, es muy bonito y es de agradecer a todo el mundo que te da ese apoyo, pero en mi caso nunca nos han dicho nada desde la UD. Nunca se han puesto en contacto para ir allí.

Pero usted siempre se ha mostrado ambicioso en cuanto a sus objetivos. ¿Van en línea con los de la directiva de la Peña Deportiva?

En mi caso, no puedo reprochar nada; todo lo contrario, agradecer a la directiva porque siempre se han portado muy bien conmigo. Han tenido un trato cordial, es verdad que soy exigente y les pido alguna cosa que se puede mejorar, por una parte quieren, pero igual no es tan fácil como yo me pienso. Hoy en día lo único que me molesta del club es que alguien en la oficina nos hace la vida imposible. Eso sí que me tiene muy quemado.

¿Puede profundizar sobre esta situación?

Es un tema de oficina, del encargado de que nosotros cobremos al día, porque el club está saneado. La directiva lo lleva muy bien a todos los niveles, pero nosotros realmente no sabemos cuándo vamos a cobrar. Cobramos puntualmente pero si el dinero está, lo lógico es que cobremos el día 1 o el día 2. Y no el día 7. A día de hoy [2 de diciembre] no sé qué día vamos a cobrar. He estado en clubes que no han pagado porque tenían problemas económicos, pero no es el caso de la Peña. Lo que más me quema del club es ese asunto de oficina que nos hace la vida imposible en muchas gestiones del día a día. Eso me tiene un poco hasta las narices. Por lo demás, el trato con la junta directiva y el club es muy bueno.

¿Qué tendría que pasar para que continuara la temporada que viene?

No lo sé, tampoco es una cosa que me haya planteado, no es lo que más me preocupa. Lo importante es que el equipo siga ganando y que haga un buen año. Lo menos importante es si yo renuevo o no. Aunque no renovara, el club va a seguir haciendo las cosas bien. Lo que me preocupa es que el equipo quede lo más arriba posible. A final de temporada se verá.

Si en lo deportivo se lograra el ascenso a Primera RFEF, ¿el club y el municipio se volcarían en hacerlo viable a nivel de instalaciones y presupuesto?

Yo no te lo puedo decir. Por lo que hablo con algún directivo, creo que el club intentaría dar el salto y subiría. Pero tampoco puedo responder a eso, no estoy en las reuniones de la directiva, pero por lo que sé, a los jugadores se les trata bien y el único tema es el que te he comentado antes.

Lo del tema de llenar el campo, al margen del partido de Copa con el Málaga, es un asunto perdido a pesar del buen fútbol que practican.

Sí, pero si te fijas quitando clubes que tienen una masa social grande, tampoco hay mucha gente en los campos hoy en día. Con la oferta que hay a nivel de actividades y de todo hace que la gente vaya cada vez menos a los campos. Claro que me gustaría verlo como el día del Málaga, pero la verdad es que la gente que viene nos apoya mucho. Es un tema complejo, pero tenemos que seguir haciéndolo bien, que el equipo juegue bien y gane.

Por último, ¿cómo ve a sus vecinos Formentera y CD Ibiza, este último en posiciones traseras a pesar de partir de favorito?

Creo que el CD tiene un cuerpo técnico muy bueno y muy buen equipo, a veces son dinámicas que coges en la Liga, que aunque hagas las cosas bien no ganas. Yo creo que el CD sin duda va a salir de ahí abajo y va a hacer un año muy bueno. Estoy convencidísimo. Y el Formentera ya lo está haciendo y va a seguir ahí, tienen muy buen entrenador y una plantilla con jugadores con experiencia en la categoría. Son dos equipos que con diferentes estilos hacen las cosas bien y estoy convencido de que ninguno de los dos va a sufrir por mantener la categoría y creo que el CD estará arriba también.