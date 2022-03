Paco Jémez: «Ninguno puede sentirse satisfecho con el partido que ha hecho»

Paco Jémez admitió tras el partido que a su equipo le costó «estar fino con el balón» y lamentó que tras ponerse por delante fue «cuando más prisas» tuvieron sus futbolistas, en lugar de estar «más tranquilos» para administrar su ventaja. «Hemos tenido muchas imprecisiones y hemos tenido que correr detrás de un muy buen equipo», señaló en referencia al Leganés.

Aunque el técnico celeste precisó que no pasaron «muchos apuros defensivos» ante un rival que no generó «casi ninguna ocasión», a su equipo le faltó «saber llevar el partido un poco más arriba y aguantar el balón arriba», algo que no consiguieron ni Appin, ni Ekain ni al final Castel, según indicó Jémez.

«Ha sido uno de los partidos que más desacertados hemos estado con balón. Nos hemos precipitado en algunas ocasiones, eso te hace no ser tan vistoso y te hace correr mucho pero detrás del contrario. No cambiamos nuestra manera de jugar en absoluto. Se ha dado un partido menos bueno de lo que se venía dando. No creo que ninguno haya merecido ganar. Ninguno puede sentirse satisfecho con el partido que ha hecho», argumentó crítico el entrenador canario, que asumió como propio el error en la salida de balón que propició el contraataque del 1-1 para el Leganés. «Es un error mío que asumo como entrenador porque yo les pido eso, la responsabilidad en ese tipo de jugadas de salida de balón es mía», aclaró el técnico de la UD Ibiza, que retiró a Kevin Appin en el descanso «porque no le veía a gusto en el partido».

Guerrero: «No hemos sabido leer el partido»

Miguel Ángel Guerrero, autor del 1-0, hizo el siguiente análisis del partido en sala de prensa: «Cuando nos hemos puesto por delante nos ha faltado experiencia y saber leer el partido, pero hay que ver el vaso medio lleno. Se puede mejorar, pero hay que irse contento por el empate ante un buen rival».