Paco Jémez, entrenador de la UD Ibiza, ha indicado este viernes en la previa del partido de este sábado en Can Misses (16.00 horas) frente al CD Leganés, que "hay que disfrutar de los momentos felices" y que el primer objetivo del equipo celeste es la permanencia.

Al valorar al conjunto madrileño, que marcha 13º en la clasificación con 40 puntos, a dos de distancia de la UD Ibiza, que es octava, el preparador de la plantilla isleña ha manifestado que el Leganés "ha mejorado mucho en cuanto a su posición en la tabla", ya que ha sido un equipo que "ha estado, prácticamente, más de la mitad de la temporada peleando por no meterse abajo".

"Está claro que, con la plantilla que tiene, por su presupuesto, viniendo de descender y con el objetivo claro, que creo que sigue teniendo, que es el de meterse en el 'play-off' para ascender, pues es una sorpresa y no te explicas bien cómo una plantilla como esa ha podido estar pasando los apuros que ha pasado. Pero, bueno, el fútbol no siempre tiene explicaciones para todo", comentó el técnico de la escuadra celeste sobre el cuadro 'pepinero', aunque destacó en su favor que, poco a poco, "ha ido mejorando sus números" y que el Leganés "tiene arriba un potencial importante".

Sobre la importancia de sumar una victoria en Can Misses ante el Leganés que haga valer el empate lograda en Ponferrada, Paco Jémez apuntó: "Los puntos que pierdes tienes que hacerlos buenos en el partido siguiente. Tenemos que ganar este tipo de partidos si queremos estar ahí. Creo que va ser un partido muy competido y muy difícil, peo el equipo está jugando bien y creo que esa confianza y el apoyo de nuestra gente hace que nosotros aquí en casa seamos también un equipo complicado y difícil. Nuestra idea es presionarle, quitarles el balón y no entrar en una pelea, golpe a golpe, contra un equipo que, a lo mejor, en eso, nos puede ganar, ya que el Leganés tiene una de las mejores plantillas de la categoría, aunque su posición la tabla no lo refleje. Si queremos ganar vamos a tener que hacer las cosas muy bien y estar acertados. Pero pienso que estamos en una buena dinámica para poder competir con ellos y poder ganar".

Disfrutar del equipo y de los momentos felices

En cuanto a la obligación de su equipo por tener que lograr los tres puntos esta jornada para no descolgarse en la lucha por tratar de meterse en la fase de ascenso, Paco Jémez recalcó: "Estamos peleando por una ilusión, por un sueño, pero lo que no se nos puede exigir ni meter presión es por conseguir ese sueño. Se nos puede exigir y meter presión por conseguir nuestro objetivo, que es el de mantener la categoría. Así que vamos a disfrutar con lo que tenemos. Y disfrutando de lo que tenemos, fíjate lo que te digo, vamos a tener más posibilidades de conseguir otros objetivos que si nos autopresionamos y que si nos obligamos porque ese no es el camino".

En este sentido, el entrenador del conjunto ibicenco señaló que "la gente tiene que aprender a disfrutar del equipo".

"Ternemos todos que aprender a disfrutar cuando tengamos posibilidad de disfrutar porque en el fútbol, la mayoría de las veces, no disfrutas, sufres. Y cuando sufrimos, ya estamos todos preparados para sufrir y sufrimos porque no vamos bien, porque no ganamos los partidos o porque no hemos metido en una mala dinámica. Y resulta que, cuando tenemos la capacidad de poder disfrutar, pues no, también queremos meter al equipo en una situación de presión para que no pueda hacerlo. Nuestro objetivo claro, desde el inicio, es el que es. Y ése no ha cambiado. Que estemos en otra situación diferente ahora mismo lo único que nos tiene que demostrar es que lo que tenemos que hacer es disfrutar. Y a mí me da la sensación de que eso la gente, nuestro público, sí lo ha entendido muy bien. Es decir, que viene al campo a ver a su equipo y a disfrutar y a pasárselo bien.

En cuanto al capítulo de bajas, el técnico de la UD Ibiza podría recuperar para este sábado al delantero Sergio Castel, mientras que siguen estando en la enfermería Álvaro, Javi Lara, David y Gálvez.