‘Clave’, la perla del Real Madrid que pretende pulir Paco Jémez

Alejandro Claverías Gutiérrez (Madrid, 01-07-2000). Anoten ese nombre. Es el diamante del filial de la UD Ibiza que pretende pulir Paco Jémez para darle la alternativa con el primer equipo en la apuesta del club y del propio técnico por relanzar la cantera celeste. El centrocampista zurdo, de 21 años, viene entrenando desde hace semanas con el plantel de Segunda División y ya ha entrado en tres de las cuatro últimas convocatorias; frente al FC Cartagena (2-1) y la SD Huesca (2-1), en Can Misses, y el pasado domingo en la visita a Ponferrada (1-1).

Paco Jémez ya dejó claras sus intenciones respecto al mediocentro madrileño en la previa del duelo disputado hace dos semanas en Tenerife: «Claverías es un jugador que va a entrenar ya con nosotros siempre, ya lo sabe él. A mí particularmente me gusta mucho y no descarto incluso que pueda debutar con el primer equipo en cualquier momento. Se lo tendrá que ganar él, pero es un jugador que tiene algo, que tiene talento y ese talento hay que aprovecharlo».

¿Pero quién es Alejandro Claverías? ‘Clave’, como era conocido en la cantera del Real Madrid, se formó en la fábrica merengue desde su ingreso en el equipo prebenjamín el año 2007, con apenas 7 años, pasando durante más de una década por todas las categorías inferiores del club madridista. Después de 11 años tomó la difícil decisión de abandonar la que era su casa y recaló en el CD Leganés de División de Honor juvenil la temporada 2018-19. Poco antes le había echado el ojo el FC Barcelona para su juvenil A, pero el fichaje no fructificó después de un periodo a prueba en Can Barça.

Para algunos analistas de fútbol base nacional, ‘Clave’ era «el jugador más técnico de la cantera madridista». «Con una visión de juego fuera de lo común, le ha perjudicado su desarrollo físico tardío, pero competir con hombres cuando aún era un niño le habrá hecho mejor. Si no lo deja, con 21 años estará en la elite», escribió en 2018 el periodista especializado en ‘scouting’ Francisco Escobar.

Tras acabar su etapa juvenil disputó un primer año como sénior en el filial del CD Móstoles, y un curso después se fajó en la exigente Tercera división madrileña logrando el subcampeonato liguero con el conjunto mostoleño. Ahí le surgió la oportunidad de recalar en el Sant Rafel y de enrolarse así en el ambicioso proyecto de la UD Ibiza en Segunda.

Con el filial celeste ha gozado de un importante protagonismo en la Tercera balear, disputando más de 2.000 minutos repartidos en 28 encuentros, 24 de ellos como titular, y anotando seis goles. Sin ser un canterano del club ibicenco, al que llegó el pasado verano, ‘Clave’ se ha convertido para Paco Jémez en su primera gran apuesta para dar visibilidad tanto al filial como a los chavales que vienen por detrás en la ‘Academia’ celeste.

Importancia de la cantera

En esa misma rueda de prensa, correspondiente a la jornada 28, el técnico canario reconoció que uno de los asuntos pendientes del club ibicenco tiene que ver con la promoción de sus promesas. Algo que Paco Jémez ha hecho en los equipos que ha dirigido, sobre todo en el Rayo Vallecano.

«He tenido reuniones con todos los entrenadores de las categorías inferiores porque este es un club muy joven y tiene que mejorar en el tema de la cantera y de la estructura. Eso lleva tiempo, es un gasto económico y el club lo irá abordando. El presidente y Fernando [Soriano] tienen claro que es importante tener una cantera propia para que los jugadores se identifiquen y quieran llegar a ser jugadores de la UD Ibiza», explicó Jémez, quien considera «trabajo del entrenador del primer equipo seguir a su cantera, saber con quién puede entrenar o no y con quién puede contar incluso para jugar».

«En eso el club tiene una idea clara y yo me identifico mucho con ella, que es trabajar, mejorar y sacar jugadores de nuestra base porque además la afición también lo demanda. No tenemos ninguno, hay que empezar ya, esto no puede tardar más», aseguró Jémez, que ante la Ponferradina también se llevó convocado al delantero del filial Mike Cevallos.

«Tenemos que trabajar para que los chicos tengan la ilusión de llegar al primer equipo y que vean que estamos pendientes de ellos y que estamos por la labor de que lleguen. Nadie les va a abrir ninguna puerta, la puerta la tienen que echar ellos abajo pero el que quiera intentarlo va a tener nuestra atención. Seguiremos trabajando con todos los que creamos que tienen posibilidad de dar el salto al primer equipo», subrayó un Paco Jémez que parece empeñado en dar forma a la cantera de la UD Ibiza.