Dani Bernárdez, pivote de la UD Ibiza-HC Eivissa: «Las matemáticas nos dicen que sí, pero aún hay que refrendarlas»

Partido clave y vital en todos los aspectos el que jugará este sábado en el pabellón de Es Pratet la UD Ibiza-HC Ibiza para cerrar la fase regular de la competición liguera en el Grupo-B de la División de Honor Plata. Los ibicencos recibirán a partir de las 19.00 horas la visita del Sant Quirze en la última jornada del campeonato liguero con la opción de poder conseguir el pase al ‘play-off’ de ascenso a la Liga Asobal en juego para el equipo celeste.

Los de Eugenio Tilves, que llegan a este decisivo cruce de caminos en el sexto puesto con 19 puntos, a uno tan solo del Alarcos Ciudad Real, el rival que delimita a día de hoy las plazas para acceder a la fase de promoción de categoría, se enfrentarán a un duro rival que comparecerá en Ibiza este sábado ocupando un puesto inmediatamente por detrás de los pitiusos, con 15 puntos, lo que hace prever un complicado y disputado choque por una victoria que vale realmente su peso en oro para los locales.

Así pues, la última jornada de la fase regular de la Liga se presenta cargada de emoción y de auténtico infarto, ya que además de la UD Ibiza-HC Ibiza también están pugnando por intentar asegurarse uno de los puestos en el ‘play-off’ de ascenso el Trops Málaga, el cuarto clasificado con 21 puntos, que se la jugará a vida o a muerte en su visita a la difícil cancha del tercero, el Eón Horneo Alicante, mientras que el Alarcos Ciudad Real se las tendrá que ver a domicilio contra el colista de la competición el UE Sarrià.

Con todo aún a falta de decidirse, Dani Bernárdez, pivote y uno de los pilares del equipo dentro de la plantilla de la UD Ibiza-HC Ibiza, se muestra optimista de cara al encuentro que disputarán este sábado frente al Sant Quirze y cree que las opciones de poder acceder a la fase de promoción de categoría son reales, por lo que tratarán de apurar con éxito su último cartucho en busca de la ansiada clasificación a la fase de ascenso.

«Veo al equipo motivado y muy bien. La verdad es que las últimas victorias han hecho que lleguemos a este último partido de la fase en una dinámica muy buena», asegura el pivote del conjunto ibicenco, antes de apuntar: «Nosotros nos tomamos este partido como si fuera una final, que es lo que es».

En cuanto a las opciones que tiene la UD Ibiza-HC Ibiza de hacerse con el pase al ‘play-off’ de ascenso a la Asobal, hito que lograría el club por segunda vez en su historia y de forma consecutiva, Dani Bernárdez detalla: «Nuestras opciones son reales y están ahí. Creo que cuando estamos a buen nivel y creemos en nosotros podemos plantarle cara a cualquiera. Y en casa, donde seguramente contaremos con el apoyo de mucha gente, pues mucho más».

En este sentido, el pivote vigués afirma que la ilusión es máxima y que el compromiso de su equipo por lograr el objetivo es absoluto, puesto que «las matemáticas» aún son «favorables», de manera que tratarán de refrendar esos números con un triunfo que les permita hacer realidad el sueño de volver a pelear entre los mejores clubes de la categoría.

«Las matemáticas aún nos valen y nos dicen que sí, pero primero hay que hacer bien el trabajo y refrendarlas con una victoria», subraya Dani Bernárdez, que también matiza: «Lo que pueda pasar después y no dependa de nosotros es ya otra cosa porque nos toca esperar. Pero antes tenemos que ganar».

En lo concerniente al duro rival que les visita en la última jornada de la fase regular, el Sant Quirze, y el duelo que espera ante ese adversario, el jugador de la UD Ibiza-HC Ibiza comenta: «Yo siempre digo que en las finales el talento es lo de menos e importa bastante poco porque son partidos, como se suele decir, a cara de perro. Y, a parte de eso, el Sant Quirze es un rival muy correoso y que corre mucho. Es un oponente incómodo, que no baja los brazos nunca y que ha sacado puntos en canchas complicadas. O sea, que no nos lo van a poner nada fácil. Eso es seguro».

Mensaje a la afición de Ibiza

Dada la importancia de este partido de la última jornada de Liga, Dani Bernárdez quiere lanzar un llamamiento a todos los aficionados de Ibiza para que acudan a animar y a apoyar este sábado al equipo en el pabellón de Es Pratet, en el pulso a cara o cruz contra el Sant Quirze.

«Necesitamos más que nunca el apoyo de la afición. Cuando las matemáticas decían hasta hace poco que teníamos muy pocas posibilidades creo que hemos demostrado que no bajamos los brazos. Y ahora no los vamos a bajar tampoco», avanza el pivote celeste, al tiempo que señala: «Yo me siento bien y con muchas ganas de que llegue ya el sábado y que sea lo que tenga que ser. Estoy deseando que empiece el partido, en el que la clave para ganar creo que estará en que sea un choque con poco goles, que quizá nos favorecen más cuando estamos acertados en defensa y podemos demostrar superioridad y matar el resultado».