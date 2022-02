Amadeo Salvo: «El Ibiza ya es un equipo de referencia en Segunda»

La UD Ibiza se está posicionando como uno de los clubes de moda en el fútbol profesional. La meteórica ascensión de la entidad que preside Amadeo Salvo gracias a sus resultados deportivos y la notoriedad pública que ha conseguido gracias al fichaje de Paco Jémez y las últimas goleadas conseguidas sitúa a la UD Ibiza como uno de los clubes deportivos que más influencia está consiguiendo dentro y fuera de nuestras fronteras. Así lo reconoció ayer Amadeo Salvo al ser cuestionado por Diario de Ibiza sobre la repercusión que está alcanzando el club ibicenco desde su irrupción en LaLiga SmartBank, donde ocupa la décima posición, a cuatro puntos del ‘play-off’, tras 25 jornadas disputadas.

«El club está creciendo mucho, dentro de Segunda División es un club con repercusión. El Ibiza ya es un equipo de referencia en Segunda División dentro de los clubes que no somos ‘descensores’ de Primera, que tienen otro potencial económico. Estamos satisfechos, a nivel de patrocinio privado somos de los dos o tres mejores», explicó el presidente de la UD Ibiza tras la presentación de Álvaro Jiménez tras su debut como celeste en la segunda parte frente al Real Zaragoza.

El empresario valenciano destacó que el club se encuentra «en un término medio-alto en métrica de televisión» respecto al resto de equipos de Segunda División, y avanzó que antes del final de la temporada publicarán un informe con los datos de audiencia como el share y el raiting que lleva a cabo una empresa especializada.

Amadeo Salvo también remarcó la «venta de merchandising online en otros países», espacio en el que asegura son de «los punteros en la categoría». En porcentaje de afluencia al estadio, prosiguió el máximo mandatario del club celeste, «no bajamos casi nunca del 60-65% sobre 6.200 espectadores». «Por porcentaje de aforo y población, Can Misses es uno de los campos de asistencia alta. Tenemos unas limitaciones, pero estamos muy contentos en cuanto a identidad de club, visualizaciones de nuestros partidos dentro y fuera de España, interacciones y visualizaciones de nuestros contenidos en redes sociales, ingresos por patrocinios privados… y sin ayudas institucionales», argumentó Salvo, quien recordó que «Balears y alguna comunidad más son de las que no patrocinan» a clubes profesionales. «Muchos clubes competidores nuestros tienen patrocinadores institucionales que aportan importantes cantidades de dinero, nosotros tenemos que aportarlo de otros sitios», insistió Salvo, que dijo estar «muy contento» con el volumen actual de abonados al club, cercano a los 3.400, según sus cálculos.

Cierre del mercado. Una ficha libre para un jugador sin equipo

Amadeo Salvo reconoció que el club negoció hasta el último momento la incoporación de un tercer refuerzo invernal. Aunque no lo nombró, se trataba del delantero Raúl García, sin minutos en el Real Betis.

«Había una opción hasta el final de poder traer a un ‘9’ joven, de futuro y con hambre, pero no pudo ser. Tenemos cerrada la plantilla con 24, tenemos una ficha libre y nunca se sabe. Solo se pueden fichar jugadores libres, estamos satisfecho con la plantilla, han venido dos jugadores nuevos que estoy seguro que van a dar mucho rendimiento», señaló al respecto.