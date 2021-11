Elena López: «El CD Ibiza aceptó y tiene la obligación de pagar por jugar en Can Misses-3»

La relación entre el Club Deportivo Ibiza y el Ayuntamiento de la ciudad está en un punto de no retorno. La vía judicial que emprendió la entidad de Antonio Palma, junto con el Club Atletisme Pitiús, contra el convenio de usos de la UD Ibiza en las instalaciones de Can Misses y Can Misses-3 (el recinto de la pista de atletismo), los continuos ataques en su altavoz mediático y la escalada de exigencias respecto a la utilización de recintos municipales ha tensado la cuerda con el Consistorio de tal forma que ya no hay carriles habilitados hacia el entendimiento.

El último episodio, la negativa del CD Ibiza a pagar de forma proporcional por el mantenimiento del césped natural de Can Misses-3, tal y como pactó hace meses con el propio Ayuntamiento, ha tenido respuesta por parte de la regidora de Deportes de Vila, Elena López: «Los clubes no pagan por jugar en las instalaciones municipales, pero ellos aceptaron por escrito jugar en este campo sabiendo que tenían que colaborar en el mantenimiento del césped. Nosotros no vamos a asumir ese gasto y nunca les hemos dicho que lo fuéramos a asumir».

En declaraciones a Diario de Ibiza, la primera teniente de alcalde insiste en que cuando el CD Ibiza «aceptó jugar en Can Misses-3» lo hizo «sabiendo que tenía que pagar esa parte en proporción, y Antonio Palma lo dijo, que no era un problema de dinero». «Según la UD, no han pagado nada», puntualiza.

La responsable municipal afirma que el CD Ibiza «tenía que firmar un acuerdo» con la entidad de Amadeo Salvo para definir los horarios de entrenamientos y las cuotas de mantenimiento del césped, «pero no lo han hecho». «Hay unos mínimos que cumplir. La UD tiene el uso de 8 a 15 horas y la obligación de dejarles jugar y entrenar al menos una vez a la semana. El CD tiene la obligación de pagar por su uso ya que aceptaron jugar allí. Si quieren más entrenos, ¿porqué no se sientan y lo pactan? Tienen que firmar un acuerdo. Les interesa a los dos», subraya.

Agravio con otros clubes

La regidora de Deportes reconoce que están «estudiando la contrapropuesta» de la entidad rojilla para la firma de un convenio, «pero cada vez piden más». «Es cierto que en una de las reuniones antes del contencioso y dentro del ambiente de colaboración que había se dijo que veríamos cómo solucionar los problemas que se fueran dando. Es verdad que pidieron entrenar más horas y les dijimos que si todo iba bien y el césped respondía podríamos llegar a un entendimiento. Pero luego vino el contencioso. No puedes pretender trabajar en un marco de entendimiento cuando estás llevando todo a los tribunales y a la prensa», lamenta Elena López, quien deja claro que hay exigencias del CD Ibiza en su propuesta «a las que no podrá acceder» el Consistorio porque supondrían «un agravio comparativo respecto a otros clubes». «Están haciendo uso de forma gratuita de dos instalaciones (Can Misses-2 y Can Misses-3), más que ningún otro club, pero se olvidan de que son propiedad de la ciudad. Explotan un bar, algo que ni el Rapid ni el Inter pueden hacer porque se van a sacar los bares a concurso. Es un insulto a los ciudadanos de este municipio», dice molesta la regidora de Vila, quien cree que «el problema» del CD «es que siempre se quieren comparar con la UD Ibiza». «El convenio lo pidieron porque, como siempre, si la UD tenía uno, ellos también querían. Con otros clubes nunca ha sido necesario firmar convenios, pero con la UD había dos millones y pico de euros de inversión y una serie de obligaciones con el Ayuntamiento y eso jurídicamente tenía que tener un techo», argumenta.

Por otra parte, el futuro estadio de fútbol que irá ubicado junto al colegio de Can Cantó ya no tendrá al CD Ibiza como club prioritario, según Elena López: «Ese escenario se planteó antes del contencioso, nosotros cedimos en ese sentido».

El Ayuntamiento se reunió con los responsables del club rojillo antes de firmar el convenio con Amadeo Salvo para ofrecerles la opción de jugar en Can Misses-3 y para hacerles partícipes del proyecto del nuevo campo de fútbol municipal, actualmente en redacción y cuya construcción está prevista a lo largo del próximo año.

«Les dijimos que empezaríamos los trámites para construir un nuevo estadio y que lo haríamos de manera colaborativa, escuchándolos y teniéndolos en cuenta como club prioritario. Pero cuando tú rechazas ese escenario y te vas a los tribunales, no se puede estar en misa y repicando. Ese campo va a ser municipal y para todo el mundo, para quien más lo necesite o lo requiera, sea del color que sea», concluye López.