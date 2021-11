El CD Ibiza exige a Vila no pagar y poder entrenar más horas en Can Misses-3

El CD Ibiza pretende desentenderse de los gastos de mantenimiento para entrenar y jugar los partidos en Can Misses-3 y reclama hasta cinco horas de entrenamientos semanales en este campo. Según avanzó ayer Radio Ibiza y confirmó esta redacción, esta es la última propuesta trasladada por el CD Ibiza para firmar el convenio de uso de la instalación con el Ayuntamiento de Vila, un documento que se lleva negociando desde hace meses y cuyas últimas exigencias por parte del club deportivo están pendientes de ser evaluadas por el Consistorio, tal y como reconocieron ayer fuentes municipales.

Según establece el convenio firmado a comienzos de verano por el Ayuntamiento y la UD Ibiza, que cede parte del uso de esta instalación al equipo de Segunda División, el primer conjunto del CD Ibiza, que milita en Segunda RFEF (cuarta categoría nacional), jugará sus partidos de Liga en Can Misses-3 y podrá entrenar como mínimo un día a la semana en el campo de césped natural instalado por los primeros. La entidad que preside Antonio Palma debe pagar la parte proporcional derivada de los costes de mantenimiento de la instalación, lo que supone alrededor de 1.700 euros mensuales. Sin embargo, ahora el club rojillo exige en su última propuesta no realizar pago alguno, incrementar sus horas de entrenamiento, explotar el bar de la instalación y disponer de más equipamientos y oficinas, según explica la Cadena Ser. Desde el CD Ibiza defienden que fueron trasladados desde el estadio de Can Misses contra su voluntad, algo por lo que se sienten «enormemente perjudicados». Creen que tener que jugar en un campo «que no han pedido» les exonera de pagar por el mantenimiento de la instalación.