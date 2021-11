Lo que parecía ser una jornada normal de entrenamiento ha acabado hoy en una disputa entre dos equipos ibicencos en la que ha tenido que intervenir la Policía Nacional.

Fuentes cercanas al CD Ibiza aseguran que, cuando el equipo estaba entrenando en el campo de Can Misses 3, el ejercicio se vio dificultado al ponerse en marcha los aspersores y porque los jardineros han empezado a cortar el césped. Mientras, la UD Ibiza ha publicado un tuit titulado 'Mentiras y más mentiras', en el que asegura que los jardineros estaban trabajando ya antes de que el CD Ibiza comenzará su entrenamiento. En el vídeo que acompaña la publicación de los celestes se observa al jardinero trabajar en el césped mientras los jugadores rojillos se encuentran fuera del terreno de juego. Segundos más tarde, los futbolistas del CD Ibiza saltan al campo a pesar de que el jardinero continúa trabajando.

Esta tensa situación ha acabado en un enfrentamiento verbal entre miembros de ambos equipos y en algún momento la situación ha estado a punto de llegar "a las manos", según explican testigos de los hechos.

La versión de la UD es diametralmente opuesta y en sus redes, respondiendo a la frase que ha publicado el CD Ibiza, replica: "No se puede poner en riesgo la salud de las personas de esta manera... Los jardineros estaban trabajando antes de que entrarais al césped, por lo que en ningún momento han puesto en peligro la integridad de nadie. Habéis sido vosotros los que habéis puesto en riesgo a vuestros propios jugadores accediendo a la instalación en la que en ese momento se estaba trabajando y lo sabíais". También añaden con rotundidad: "Hoy no os correspondía entrenar en Can Misses 3".

😱🤬 𝘕𝘰 𝘴𝘦 𝘱𝘶𝘦𝘥𝘦 𝘱𝘰𝘯𝘦𝘳 𝘦𝘯 𝘳𝘪𝘦𝘴𝘨𝘰 𝘭𝘢 𝘴𝘢𝘭𝘶𝘥 𝘥𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘴 𝘥𝘦 𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘮𝘢𝘯𝘦𝘳𝘢... pic.twitter.com/4yrBmuK0wG — CD IBIZA (@cdibizaip) 11 de noviembre de 2021

El rifirrafe ha saltado a las redes sociales de ambos clubes después de que comenzase hoy en el campo donde, según varios testigos, ha tenido que acudir una patrulla de la Policía Nacional para llamar al orden a integrantes de ambos equipos.

Las tensiones entre la UD Ibiza y CD Ibiza se agravaron tras la firma del convenio por la cesión en exclusiva del estadio de Can Misses y del césped de la pista de atletismo, hoy Can Misses 3, entre el club que preside Amadeo Salvo y el Ayuntamiento de Vila. En dicho convenio se estipulaba que el CD Ibiza podría disputar en Can Misses 3 sus partidos como local así como entrenar 'mínimo' un día a la semana en el mismo, las semanas que jueguen en casa. Sin embargo, uno de los requisitos que se les imponía al club presidido por Antonio Palma era hacer frente a los gastos proporcionales del mantenimiento del campo, algo a lo que el CD Ibiza se ha negado.

La teniente de alcalde del Ayuntamiento, Elena López, en declaraciones publicadas hoy en exclusiva en este Diario, insiste en que cuando el CD Ibiza «aceptó jugar en Can Misses-3» lo hizo «sabiendo que tenía que pagar esa parte en proporción, y Antonio Palma lo dijo, que no era un «problema de dinero». «Según la UD, no han pagado nada», puntualiza. «Los clubes no pagan por jugar en las instalaciones municipales, pero ellos aceptaron por escrito jugar en este campo sabiendo que tenían que colaborar en el mantenimiento del césped. Nosotros no vamos a asumir ese gasto y nunca les hemos dicho que lo fuéramos a asumir», añade López.

Los rojillos han declarado en diversas ocasiones sentirse menospreciados por el Consistorio, y han impugnado el convenio entre UD Ibiza y Ayuntamiento ante los tribunales de la mano del Club Atletisme Pitiús.