Ana Galvañ, una il·lustradora de portada

Nascuda a Múrcia fa prop de 50 anys, Ana Galvañ és la primera de les protagonistes del mes d’abril (dedicat a les il·lustradores) del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. Galvañ va estudiar a la Universitat Politècnica de València, on es va llicenciar en Belles Arts, en l’especialització de creativitat i direcció d’art.

ANA GALVAÑ Época: 1975 País: Espanya Els seus còmics els han publicat tant editorials nacionals com internacionals. Algun, fins i tot, se l’ha autoeditat, com ‘Más allá del arco iris’

Les seues obres han servit per il·lustrar publicacions tan prestigioses com The New Yorker, The New York Times i The Appeal, a més de diaris nacionals. També és l’autora de cartells de festivals de còmic o musicals com TruenoRayo Fest, GRAF o el popular Saló del Còmic de Barcelona. De fet, ella mateixa ha publicat còmics entre els que destaquen ‘Podría ser peor’ (2012) o ‘pulse enter para continuar’ (2018). La llista la completen ‘Alguien dijo... 100% real’ (2013), ‘Trabajo de clase’ (2014), ‘Más allá del arco iris’ (2015), ‘Luz verdadera’ (2016), ‘Viaje a Pernambuco’ (2017) i ‘Tarde en Mcburger’s’ (2020). La seua obra l’han editat tant editorials nacionals com internacionals. Dins d’aquest sector ha coordinat el projecte Tris Tras amb l’objectiu de donar a conèixer autors emergents en llengua hispana. La seua obra està molt influïda pel disseny gràfic i té certa tendència a les formes geomètriques. Ella mateixa ha explicat que els seus referents són la Bauhaus, el constructivisme rus i les avantguardes de principis del segle XX.

A Madrid, durant dos anys va ser la comissària del cicle d’exposicions del Centro Cibeles ‘La ciudad en viñetas’.