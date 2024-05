Sueños de Libertad toma las plazas de Ibiza

«El objetivo de este año es dinamizar el centro de la ciudad, que la gente baile y se divierta en la calle», repite Adrián Rodríguez, organizador del festival ibicenco Sueños de Libertad, que en su edición 2024, la novena, cambia totalmente de concepto: será en la calle, concretamente en el paseo de Vara de Rey, el Mercat Vell y la plaza del Parque de Vila, y totalmente gratuito.

«Estamos en un año de transisión -dice Rodríguez- y es un concepto que siempre he querido hacer: la idea es congregar a la isla en el centro de la ciudad, recuperar la energía del festival y preparar con más fuerza que nunca la edición de 2025, que será el décimo aniversario, en la que queremos volver al puerto. Lo bonito sería que la gente tomara el festival como suyo, que entendiera que es el festival de Eivissa».

Los canarios Los Vinagres. / SDL

El festival se desarrollará en tres jornadas, los días 23, 24 y 25 de mayo. El jueves 23 y el viernes 24 habrá conciertos en acústico en el Mercat Vell y sesiones de djs en la plaza del Parque. Los nombres de esos dos primeros días serán Nabil, Yeshe Ruiz, Flawless, Marc Cuevas, Al Varo, Suyai, Nells, Mr Jibaro y La Gramola del Sr Cardona.

Conciertos en Vara de Rey

La tercera jornada será la de los grandes conciertos, con dos escenarios en Vara de Rey, para que no haya tiempos de espera entre concierto y concierto, entre las tres de la tarde y la una de la madrugada. Las estrellas son Iseo & Dodosound y Los Vinagres, y el cartel se completa con Shangai Baby, Orovega, El Club del Río, Los B.E.S.O.S. y los ibicencos Dr Trapero, Niños Raros, The New Young Polaks y el Put* Ryser. Además, en la plaza del Parque estarán pinchando Fonki Cheff, Pablo Pueblo, Albert Petit, Ric Jazzbo y Sr Cardona. La jornada comenzará eso sí, a las diez de la mañana con clase de yoga con calmayogaibiza en Vara de Rey, y además por la tarde habrá mercado de artesanía y food trucks.

Orovega / SDL

«Queremos recuperar al público de la isla y el Ayuntamiento de Eivissa nos ha abierto totalmente las puertas para hacer todo el montaje», señala Rodríguez, que destaca que la selección de bandas va a invitar al baile y además han continuado con la filosofía que llevan desde el inicio del festival de contar con grupos locales.

El dúo navarro Iseo & Dodosound ya estuvo en una de las ediciones del SDL en el puerto de Eivissa. Fue el concierto que puso el punto final al festival, que acabó con todo el público bailando con sus ritmos urbanos mezclados con reggae y dub. En esta ocasión presentarán su nuevo disco ‘En la tormenta’. También Los Vinagres darán a conocer su último single, ‘Tu sabor’, en el que siguen apostando por su rock volcánico y tropical.

Además, dos de los puntos más interesantes del festival serán las presentaciones de Shangai Baby, el nuevo proyecto en solitario de la exHinds Ade Martín, que ha publicado ya dos epés, el último este mismo año; y Orovega, la artista de origen español sefardí sobrina de Antonio Vega y Nacho García Vega que compone, toca, canta y produce desde la niñez, con una forma muy personal de interpretar la música. Y también el vitalismo de El Club del Río con sus canciones luminosas llenas de optimismo y alegría. n