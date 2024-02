Desde que, en noviembre de 2020, vio la luz su último álbum, ‘Power up’, había ansia en la clientela rockera por el regreso de AC/DC a los escenarios, que la pandemia mantuvo en suspenso y que tras diversas tribulaciones se hará realidad en este 2024. Este diario puede confirmar que la banda australiana emprenderá esta primavera su primera gira en ocho años: un itinerario con el que conmemorará sus 50 años de trayectoria y que pasará por España, donde la plaza elegida es Sevilla, cuyo estadio de La Cartuja acogerá el 29 de mayo a los autores de ‘Highway to hell’.

La última expedición de AC/DC fue el ‘Rock or bust world tour’, que en 2015 pasó por el Estadi Olímpic y por el Vicente Calderón (dos noches), y que un año después recaló, precisamente, en La Cartuja. ¿Por qué ahora Sevilla y no Barcelona ni Madrid? El imperativo de las fechas y las actividades deportivas de los estadios han imposibilitado otras opciones, y después de todo, la capital andaluza, a tiro de AVE, ya tiene pedigrí al respecto, tras haberse llenado ese mismo estadio dos veces para ver a AC/DC, en 2010 y 2016. En aquella última visita, en Sevilla, el grupo no contó con su cantante desde 1980, Brian Johnson, sino, excepcionalmente, con Axl Rose, el ‘frontman’ de Guns n’Roses. Pero Johnson ya ha vuelto a sus posiciones, neutralizados los problemas auditivos que lo apearon por un tiempo de la escena.

El alma del grupo

Young y Johnson vienen a encarnar el alma de AC/DC, como ilustra sin rodeos la foto oficial de esta gira. La formación actual incluye al guitarrista rítmico Stevie Young (el primo de Angus, que en 2014 ocupó la plaza del ya fallecido Malcolm) y dos nuevos fichajes: Matt Laug, a la batería y un bajista de identidad todavía por precisar, después de que Cliff Williams transmitiera tiempo atrás su deseo de dejar de girar. Las entradas del concierto sevillano se pondrán a la venta el próximo viernes, 16 de febrero, a las 10.00 horas en las webs de Live Nation y Ticketmaster.

Este concierto en La Cartuja viene encuadrado en una gira de 21 actuaciones en Europa, que arrancará el 17 de mayo en Glesenkirchen (Alemania) y concluirá el 17 de agosto en Dublín. Muchas fechas alemanas, nueve, y otras en Italia, Países Bajos, Austria, Suiza, Eslovaquia, Francia y el Reino Unido. El conseguidor de la fecha española no es otro que Gay Mercader (en asociación con Live Nation), promotor con quien AC/DC mantiene una relación de fidelidad desde que actuó por primera vez en España, cuando en 1981 pasó por el barcelonés Palau d’Esports, el Pabellón del Real Madrid y el donostiarra Velódromo de Anoeta.

En esta ocasión, ha cazado una gira que lleva muchos meses planificándose y cuyo anuncio se ha hecho esperar. No es habitual, de hecho, que un ‘tour’ de este calibre ponga en marcha su maquinaria de venta de entradas con tan pocos meses de antelación. Pero es difícil poner en duda el poder de AC/DC para despachar las localidades de un estadio sin apuros y en muy poco tiempo.

AC/DC vendrá con sus miembros rondando la setentena: Young cumplirá 69 el 31 de marzo, y Johnson, el mayor, ya tiene 76. ¿Podría tratarse de su ‘tour’ de despedida? Si lo es, difícilmente lo dirán. Como ocurre los Rolling Stones, las fechas están más espaciadas que en el pasado, con al menos tres noches de pausa entre ‘show’ y ‘show’. El ‘modus operandi’ para que el grupo esté a la altura de sus exigentes espectáculos, que incluirán sus gags venerables (la gigantesca campana, los cañonazos) y ese repertorio de leyenda, que en su reciente actuación en el festival californiano Power Trip (el pasado octubre) incluyó dos citas a ‘Power up’ y alguna peculiaridad para fans, como el rescate de la lejana y electrizante ‘Riff raff’.