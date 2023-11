Miguel Ríos es un artista de los que no necesitan presentación. Él es uno de los pioneros del rock en España y tras 60 años de carrera no ha parado el ritmo. Se han cumplido nada más y nada menos que 40 años de uno de sus mayores éxitos comerciales, el disco 'Rock and Ríos', una joya de la que han surgido temas tan emblemáticos como ''Bienvenidos'. Con motivo de este aniversario el granadino ha realizado una gira por toda España que llega a su fin esta noche (21.00) en el Coliseum de A Coruña.

¿En el concierto escucharemos solo temas de su último disco, Rock and Ríos and Cía, o alguno externo a este?

Sí, también en el orden del concierto original del 82. Se trata de traer hasta nuestros días unas canciones que fueron parte de la banda sonora de aquellos años.

Rock and Ríos es un clásico histórico. ¿Al margen de los temas, ayudó el contexto social?

Supongo que sin buenas canciones no se puede penetrar en el inconsciente colectivo. De lo que no me cabe duda es que el país estaba en una encrucijada emocional, a la que el disco y los conciertos ayudaron.

¿Esperaba un éxito como el que le generó ese disco?

Los conciertos del Pabellón del Real Madrid del 5 y 6 marzo del 82, fueron un éxito inapelable. Yo, a los veinte años de carrera, estaba logrando colocar mi nombre entre los más valorados del rock patrio. Pero tamaño éxito fue inesperado.

Ha dicho que se retiraba, pero aquí sigue: termina una gira por toda España y con toda la energía del mundo. ¿Qué le ha llevado a cambiar de opinión?

Bueno, la vuelta fue multifactorial. Pero en 2016 pasó algo fundamental para que me desdijera de mis palabras: mis compañeros de 'El gusto es nuestro 20 aniversario' me llamaron y, ¿quién dice que no a esa oferta? Después hice un disco llamado 'Symphonic Ríos' con sus correspondientes bolos y el disco acústico, y ahora esta gira que termino en A Coruña.

¿Cómo se consigue mantener a sus fans y crear nuevos tras 60 años en la música?

Este es un oficio que vive de emocionar a la gente que tiene una sensibilidad y unos gustos parecidos a los tuyos. Si una canción te emociona en un momento dado, es muy difícil que quien la hizo no entre en tu vida. Ese es el moderno micromecenazgo. Yo vivo de aquella siembra emocional y ahora recojo sus frutos. Pero sin repetirme, inventándome y esforzándome para mantener la dignidad artística y emocional de mi trabajo.

¿Le emociona que a sus conciertos asistan los hijos o los nietos de esa generación que le escuchaba en sus principios?

Claro, son el chispazo que se necesita para encender la emoción colectiva.

De todas las colaboraciones en 'Rock and Ríos and Cía', ¿tiene alguna favorita?

En ese casting todos fueron muy generosos. Con los más veteranos me unía una corriente ideológica de muchos años de creencia en el rock and roll. Entre los más jóvenes de mis invitados busqué demostrar que el 'Rock&Ríos' fue una música germinal, por lo menos a nivel industria. Me emocionaba descubrir su relación con el repertorio, y saber que a casi todos y todas le ponían el disco en sus casas, sus padres o hermanos mayores.

He leído que también le encanta la literatura y que incluso empezó a escribir una novela...

Sí, leer me ayuda a sentirme mejor y a seguir enganchado con el relato. Cuando terminé mis memorias 'Cosas que siempre quise contarte' para la Editorial Planeta, me encontré muy suelto contando mi vida. Pero fabular otras vidas, aunque la idea sea original, es algo para lo que me falta academia.

¿Y ahora que termina la gira, ya tiene algún proyecto en mente?

Me quiero dedicar, por un tiempo que no puedo mensurar, a mi Fundación en Granada. Quiero devolver a la sociedad parte de lo que me han dado, y creo que, a través de ese instrumento, puedo conseguirlo.