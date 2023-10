¿Qué quiso decir Sabina con su frase de despedida?

Cuando parecía que el guion de su segunda noche en el Palau Sant Jordi, este viernes, tocaba a su fin sin variaciones respecto a la primera, la del miércoles, Sabina descolocó a todos con una frase con connotaciones de bomba informativa: “Es posible que este sea mi último concierto en Barcelona”. Conmoción en las gradas y aullidos de tristeza. “Así que ha sido una maravilla estar con vosotros, ¡gracias!”. Y los primeros asombrados fueron los mismos músicos que lo arropaban, y los promotores del bolo y de la gira, que lo seguían entre bambalinas.

Esto ocurrió al término de un concierto con mucha menos presencia de prensa que el primero, pero el anuncio, aun con su interrogante, ha corrido de boca a oreja entre los inquietados fans del artista. Y bien, “estupefacción” es la palabra empleada por el músico que más lo conoce, Antonio García de Diego, que asistió impávido a la escena, desde los teclados, y que me comenta que el “fantasma” de la despedida ha estado sobrevolando esta gira, y que alguna otra noche había soltado Sabina insinuaciones en esa línea, “pero no de un modo tan categórico”.

Desde la promotora, The Project, comparten la sorpresa y dejan claro que esta no es una gira de adiós. Aunque, ¿cabe esperar que Sabina anuncie que cierto ‘tour’ es el último, al estilo de Serrat? De Diego se decanta por pensar que sí. Pero Sabina es imprevisible por definición, y cuando se trata de su retirada, nadie se ve capaz de hacer conjeturas. Ni él mismo. De ese entorno más cercano me llega un comentario: “Joaquín, ni lo sabe, ni quiere saberlo”.

En las primeras estaciones de esta gira podía haber dudas sobre su aguante en los meses de ruta que tenía por delante, pero a estas alturas la sensación general es que todo ha ido bien, mejor incluso de lo previsible. Y él mismo la está disfrutando a ojos vista. ¿No hay que tomarse la sentencia final al pie de la letra, entonces? De Diego estima que, con esa frase, “Joaquín se excedió un poco en el drama”.

A todo esto, el anunciado álbum no llega, pero hay una tercera canción nueva, tras ‘Sintiéndolo mucho’ y ‘Contra todo pronóstico’, que podría ver pronto la luz. Y si acaba habiendo disco, ¿habrá otra gira? Como se ha visto, Sabina no necesita novedades para llenar recintos, pero es posible que ahora se debata en un pulso interno. En el Sant Jordi habló de cómo las desapariciones de sus amigos (Krahe, Aute, Milanés) le hacían sentir solo, y también dijo no entender por qué Serrat se ha retirado. Quién sabe si la partida la ganará el desánimo o la obstinación por seguir en la brecha. Enigma Sabina.