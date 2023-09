Después de protagonizar 'Un cuento perfecto', la comedia romántica basada en una de las novelas de Elísabet Benavent, Anna Castillo se ve inmersa en una intensa historia de supervivencia en 'Nowhere', la nueva película española de Netflix que llega a la plataforma este viernes 29 de septiembre. En este drama de Albert Pintó ('Sky rojo', 'La casa de papel') interpreta a una embarazada que huye de un régimen totalitario junto a su marido. Pero acaba sola en un contenedor y en medio del mar, donde tendrá que ingeniárselas para tratar de salir a flote, a punto de dar a luz.

Su personaje, Mía, lo pasa realmente mal en la película y el espectador también vive esa tensión con ella. ¿El rodaje fue tan angustioso?

Angustioso no, pero sí que era agotador estar siempre en un estado emocional tan extremo y mantener esa continuidad del 'raccord'.

El filme también requería de un esfuerzo físico. ¿Hubo algún percance?

Yo llevaba protecciones y una tripa gigante que pesaba ocho kilos, pero cuando en la película el contenedor cae al mar los golpes son de verdad porque todo se estaba moviendo mucho. Además había humo y con eso y los gritos se me irritó la garganta. Cogí anginas, me dio fiebre y tuvimos que reajustar el rodaje para que pudiera estar con antibióticos en casa. Y otro día que estábamos rodando en el mar me dio un golpe de calor. Me vinieron a tomar la tensión y la tenía bajísima, así que tuvimos que aplazar la escena al día siguiente.

Mía sale en todas las escenas de la película, en la mayoría de ellas sola. ¿Le dio vértigo cuando leyó el guion?

Claro. Para mí el reto era ése, cómo llevar el peso y la responsabilidad de la película. Además, en un tipo de filme que a mí no me suele llegar, tan comercial. Me pareció una gran oportunidad. Y por otro lado, estaba el reto de estar en todos los planos de una película con una carga emocional tan grande. Y sola. Nunca me había parado a pensar lo mucho que te deconstruye un compañero en escena. Así que hice la película para ponerme a prueba.

"Quiero hacer de mala, pero parece que no me ven"

La trama de Mía, escapando por mar escondida para huir de un régimen totalitario, es ficción. Pero es una historia que, desgraciadamente, sale diariamente en las noticias.

Sí, es terrible la gente que muere a diario en el mar. Pero esta película no va de eso. Ya hice 'Mediterráneo', que era un drama social que hablaba de Open Arms, y 'Nowhere' es una realidad distópica. El régimen totalitario sirve para poner en contexto al personaje y entender qué hace esta chica huyendo en el contenedor.

¿Su personaje es el mejor ejemplo de que podemos sacar fuerza y valor aunque ni siquiera sabíamos que los teníamos?

Sí, porque yo creo que me moriría estando ahí. Mía está en un momento muy frágil porque carga con una culpa muy grande. Si fuera por ella, abandonaría en más de un momento. Pero su bebé depende de ella y eso hace que no pueda abandonar y saque fuerzas de donde no las tiene para luchar todo el rato.

¿Le resultaba sencillo dejar atrás un personaje como este, con tanta carga emocional, cuando decían '¡corten!'?

Cuando estoy rodando sí que me resulta muy fácil salir del personaje porque estar todo el rato en ese estado de angustia, tristeza y miedo es muy cansado. Así que cuando dicen 'corten' salgo feliz y me voy a casa donde, gracias a Dios, la vida es más sencilla. Me cuesta más cuando termina la película, que sí que me quedo un tiempo de resaca emocional, como si fuera un pequeño duelo del personaje.

¿El personaje de Mía lo escribieron para usted?

No creo que lo escribieran especialmente para mí. Hice una prueba, un 'zoom' con el director y el productor, y me dijeron que sí.

¿Cómo se le dan los 'castings'?

Los odio profundamente porque hay algo de esa vulnerabilidad y exposición que siempre he llevado fatal porque me pongo muy nerviosa. Hacía tiempo que no hacía, pero este año hice un par y me dijeron que no. En alguno me han hecho 'ghosting'.

Ha hecho drama, 'thriller', comedia, acción policiaca y viene de hacer 'Fácil' y 'Un cuento perfecto', dos series muy diferentes. ¿Qué le queda por probar?

Me encantaría hacer un 'biopic' de una estrella del rock o algo que tuviera que ver con la música. Me encantan las historias de amor y me gustaría hacer una más dramática o hablar de las relaciones desde otro punto de vista, no desde la comedia romántica. Tampoco he hecho personajes con una mala moralidad, siempre soy bastante buena y dulce. ¡Quiero hacer de mala! Podría hacerlo, pero parece que no lo ven.