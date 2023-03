Ágatha Ruiz de la Prada: "Escribir mis memorias ha sido una especie de psicoanálisis"

¿Por qué este libro?

Es una pregunta que no te puedo ni contestar yo. Creo que estaba un poco en el ambiente, tenía la edad exacta para hacer un libro de memorias. Si me espero un poco más a lo mejor ya ni me acuerdo de nada. Porque nunca se sabe. Me habían ofrecido varias cosas, pero esta ha sido una muy buena editorial, a la que yo conocía y quería mucho a Ymelda Navajo, directora de la editorial La esfera de los libros, y ha sido en el momento exacto. Creo que está muy de moda ahora las memorias y contar la vida.

¿Qué ha supuesto para usted este libro de memorias?

Creo que ha sido muy bueno, muy liberadora. Ha sido una especie de psicoanálisis y creo que ha sido bueno para después de la pandemia y de todo este lío me está trayendo mucha vidilla, casi demasiada. Lo presenté en Madrid, Barcelona, Sevilla ahora voy a Las Palmas de Gran Canaria y el martes lo presento en México. Me están pidiendo por muchas partes. Luego entrevistas he hecho más de cien.

¿Se esperaba este éxito?

Nunca sabes. Soy muy partidaria de trabajar todo lo que pueda y luego, donde menos te esperas, salta la liebre. La verdad es que no, pero me ha hecho mucha ilusión que todos mis amigos me lean y me comenten. Además, es muy divertido porque cada persona se fija en una cosa totalmente diferente. Es increíble eso.

¿Qué se va a encontrar el lector?

Como digo cada persona se va a encontrar una cosa diferente, he podido apreciar que a unos les choca una cosa que digo de los animales, a otros un comentario sobre alguien. A cada persona le choca algo distinto. Yo soy muy partidaria de las biografías. Cada día me gustan más y menos las novelas. Tienen que ser muy buenas para que merezcan la pena, me encanta la literatura pero con las biografías te vas enterando de la vida de la gente y eso es muy interesante.

¿Qué balance hace de lo vivido?

Creo que he tenido mucha suerte estoy muy contenta de haber tenido una vida bastante interesante.

¿Qué ha sido lo más duro de recordar y lo más placentero?

No me lo he tomado con dureza. Hago las cosas casi sin sufrirlas. Lo más gratificante ha sido que se haya vendido tan bien la verdad. Porque ha sido un esfuerzo muy gordo. Siempre vender es divertido.

Se autodefine como feminista de verdad, no de boquilla...

He sido feminista toda mi vida. Ahora no me gusta estar todo el día con eso, no me gusta ser una feminazi. Me gusta el feminismo pero no las feminazis.

Si pudiese, ¿Qué consejo le daría a su yo de la infancia?

La vida la vives como puedes. Cuando era pequeña hice lo que podía, tienes mucho menos margen de maniobra, creo yo, de lo que pueda parecer.

Me siento un poco liberada por eso recomiendo a todo el mundo que escriba su biografía

¿Se ha sentido liberada?

Sí. Me siento un poco liberada por eso recomiendo a todo el mundo que escriba su biografía. Yo ya había hecho un libro. Eso de tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro lo había hecho, pero es que una biografía es algo diferente. Además, estoy contenta porque está bastante bien hecha. También he tenido mucha suerte con Pedro Narváez, que no era amigo mío, pero al final me ha comprendido muy bien y eso ha sido muy guay.

¿Qué le queda por hacer?

Muchísimas cosas. Si tienes imaginación siempre te faltan millones de cosas por hacer. No sabes el lío que tengo ahora, estoy completamente desbordada solamente con lo que tengo que hacer. Me gustaría ir más a París, a Nueva York o al campo. Tengo muchísimas intereses que son fundamentales para mí. Me queda muchísimo por hacer, millones de cosas. Si tienes interés por la vida siempre le encuentras interés a las cosas.

Lleva más de 30 años de éxitos en el mundo de la moda, ¿se ha sentido en algún momento incomprendida?

Siempre me he sentido muy incomprendida pero al final mi obsesión era la fusión del mundo del arte con el mundo de la moda. Acabo de llegar de París y es impresionante como todo es arte-moda. Todo lo que yo he dicho toda mi vida, ahora está ahí. He visto un desfile de Christian Dior súper guay.

¿Se arrepiente de algo?

Bueno, te arrepientes pero ¿Qué vas a hacer? En ese momento lo haces porque no puedes hacer otra. No se trata de arrepentirse o de pensar lo que hiciste, creo que lo importante es tirar para adelante y punto. No pensártelo mucho.