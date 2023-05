La UD és equip de 1a RFEF a falta de només 3 partits. En la meva opinió la UD no ha fet un bon paper, ja que no s’ha gestionat gaire bé pel fet d’haver hagut de canviar d’entrenador, entre d’altres problemes. Primer varen començar amb en Baraja, que només va durar 12 partits sense bons resultats; després va arribar n’Anquela, que tampoc va durar gaire (4 partits), des del meu punt de vista degué ser per la seva forma de jugar que només era pilota a dalt i a lluitar; i a dia d’avui, que tenen a n’Alcaraz.

Una altra cosa que no m’ha agradat ha set que molts jugadors que eren fonamentals per a l’equip els varen tirar fora: com en Castell, que tenia molt de gol; en Goldar, un defensa fort, bo i una peça important per a la defensa; i un altre és en Rodado, que com en Castell, també era molt lluitador i molt golejador. En la meva opinió, en general, ho han fet molt malament, no han portar endavant el projecte que havia començat amb il·lusió ni fer un bon equip. Els jugadors que eren bons i tenien gol no s’haurien d’haver deixat escapar, ja que marcar i guanyar partits és el que necessitava l’equip.