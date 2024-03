Novedades del curso 2024-2025 en Baleares: No se aplicará el punto por antiguo alumno

El punto de antiguo alumno no se aplicará este año en los centros educativos de Baleares. Esta medida se tenía que incluir en el decreto de Escolarización que la Conselleria no aprobará a tiempo, así que una de las medidas estrella del conseller Antoni Vera, que concedía a los centros la posibilidad de dar un punto extra a las familias de antiguos estudiantes, se hará esperar por lo menos hasta el curso 2025/2026.

El motivo no es lo criticada que ha sido la medida por los sindicatos, el Consell Escolar y la Federación de Padres de Alumnos (FAPA), sino que debía incluirse en una normativa que finalmente no se aplicará a tiempo, el decreto de Escolarización, porque Educación quiere incorporar las enmiendas propuestas por el Consell Consultiu. Este órgano ha emitido un informe en contra del decreto por errores de tramitación, y Vera quiere enmendarlos (aunque no esté obligado porque el informe no es vinculante), pasar por todas las mesas de participación y volver al Consultiu.

Sin tiempo

Por lo ajustado de los plazos, la Conselleria aprobará el decreto pero no tendrá tiempo de aplicarlo en el curso 2024/2025. La solución será emitir una resolución de urgencia con los criterios de puntuación y las zonas escolares basadas en el decreto de escolarización del anterior equipo de la conselleria de Martí March.

Esta resolución, por cuestiones de forma, no permite incluir el punto por antiguo alumno, pero sí admite otras medidas que la Conselleria quería incorporar el próximo curso, como la gratuidad del transporte escolar gratuito en Bachillerato, la adscripción directa de centros 0-3 a colegios de Primaria o la reducción de zonas escolares en Palma de ocho a tres.

Lo ha garantizado esta mañana en rueda de prensa el conseller de Educación, que también ha detallado que la intención de su departamento es que el día 2 de abril, el primer día de vuelta a clase después de Semana Santa, esté publicado el calendario de escolarización para el próximo curso.

Este documento indicará a las familias todas las fechas y plazos de admisión, solicitudes para cada etapa, listas provisionales y definitivas, reclamaciones o procesos de matriculación, y estará listo durante las primeras semanas de abril con total seguridad, indican desde la Conselleria.