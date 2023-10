Crec que per entendre les Illes Balears és imprescindible entendre la seva realitat heterogènia, entendre la realitat singular i particular de cada una de les seves illes, cada una amb el seu caràcter, amb la seva idiosincràsia i amb les seves necessitats pròpies i diferenciades.

Per això, com vaig dir al meu discurs d’investidura, el meu compromís com a presidenta del Govern és que Eivissa i Formentera seran el que els eivissencs i els formenterencs vulguin que siguin respectivament. Donant el protagonisme a les seves institucions, però també a la seva societat civil, a la seva ciutadania, a les seves entitats i empreses.

Una societat civil que ha definit durant les darreres dècades de manera diferent cada una de les dues illes, però certament amb senyes d’identitat compartides, com les de ser illes obertes i dinàmiques, illes modernes i amb ambició, que no obliden les seves arrels pageses, amb esperit emprenedor, de persones compromeses socialment i amb el seu entorn i la seva mar, cada una amb el seu caràcter i els seus valors.

Precisament això, els millors atributs que defineixen les societats d’Eivissa i de Formentera, és el que reconeix els Premis Diario de Ibiza.

En una nova edició, es reconeixen aquelles entitats, empreses i personalitats que han destacat per la seva contribució social o pels valors que representen i dels que ens sentim profundament orgullosos.

Entre ells trobam el reconeixement del compromís social, de la lluita contra les injustícies i del suport als que més sofreixen en el premi a Marisina Marí, presidenta de la Fundación Conciencia, dedicada a l’atenció de menors víctimes de maltractament i abusos sexuals a les seves famílies. Una xacra contra la qual ningú es pot posar de perfil, contra la que les administracions hem d’estar implicades i on dóna conhort comptar amb la feina d’entitats com la Fundación Conciencia.

De la mateixa manera, veim el reconeixement a la solidaritat en el premi a Formenterers Solidaris, associació dedicada des de 2007 amb tot tipus d’iniciatives a l’atenció social a l’Illa de Formentera, però també en dur aquesta solidaritat a altres països del món. Una feina imprescindible i que ens permet veure tot allò que podem oferir com a societat.

També trobam el reconeixement a l’esforç, a la constància a l’esperit de superació en el premi a Javier Vergara. Si l’esport paralímpic ja mereix per se un reconeixement pel missatge que enviau a la societat, haver-se proclamat en menys d’un any medalla d’or al Campionat d’Europa de Triatlò Multiesport, campió del món en acuatló en la cateogira PTS2 i medalla d’or al Campionat d’Espanya d’acuatló, ja és mostra d’una tenacitat davant la qual només podem mostrar la nostra admiració.

I finalment trobam el reconeixement a l’esperit emprenedor, a l’ambició, la feina constant i la capacitat per generar oportunitats que caracteritzen el caràcter de l’illa d’Eivissa, en el reconeixement a la trajectòria empresarial del Grupo Alonso Marí, grup arrelat a l’illa i que ha format part i contribuït al desenvolupament econòmic i social d’Eivissa.

Així, en aquesta nova edició dels Premis Diario de Ibiza, trobam el reconeixement als valors d’allò que vol ser Eivissa i del que vol ser Formentera, i del que volem que en la seva diversitat siguin les Illes Balears.

Per acabar, toca felicitar a Diario de Ibiza per una nova edició d’aquests premis, que suposa continuar consolidant el reconeixement social que representen, i per la feina d’una capçalera que conjuga la potencialitat de formar part d’un grup editorial nacional com Prensa Ibérica i el valor singular que ofereix el periodisme de proximitat a una illa com Eivissa.

En el moment de la nostra història en el que més ràpid es difon la informació i en el que major és el seu abast i per tant el seu impacte en la societat i les seves conseqüències, els mitjans de comunicació tenen a les seves mans la responsabilitat de garantir el dret dels ciutadans a una informació rigorosa i veraç, i en conseqüència el seu paper és fonamental en l’engranatge democràtic, en aquest cas, de les Illes Balears.

Disfrutem d’aquesta nova edició dels Premis Diario de Ibiza i del reconeixement al talent, el potencial i compromís social de la societat d’Eivissa i de Formentera, d’allò que volen ser Eivissa i Formentera.