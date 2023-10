El día que Cristina [Martín, directora de Diario de Ibiza] me llamó por teléfono, lo primero que pensé es que sería para que colaborásemos en algún caso, pues nos ha llamado varias veces. Pero cuando supe que en realidad era para el premio, me vinieron de golpe cuatro imágenes y entendí perfectamente por qué los galardonados suelen decir que otros se lo merecen más», contó Marisina Marí tras recibir, de manos de Martín, el premio a la Acción Social por la Fundación Conciencia que ella preside: «La primera imagen fue la de que los demás ven lo que se hace, pero no lo que queda por hacer, lo que falta. Piensas que si algún día llegas a hacer todo eso que falta, quizás merezcas algo, pero mientras tanto...».

«Primero ayudas desde fuera, porque si no te afecta mucho. Hasta que te das cuenta de que te tiene que afectar» La segunda idea fue recordar que viene de una familia «donde lo normal es ayudar a los demás». «Cuando estás acostumbrado a ver eso no entiendes que por algo que hace todo el mundo te puedan premiar», indicó. La tercera imagen que le vino a la cabeza fue la de la plataforma sociosanitaria, «que es un lugar maravilloso que encarna lo que es la solidaridad, el asociacionismo». «Y pensé que es verdad, que el premio es de todos ellos también». La cuarta imagen fue la de los críos a los que ayuda: «Cuando te metes en la vida de esos niños, primero intentas ayudar desde fuera, de una manera más protocolaria, porque si no te afecta mucho. Hasta que te das cuenta de que te tiene que afectar para que de verdad te puedas involucrar. Te tienes que sentir como si fuera tu sobrino al que estás ayudando». A ellos, dice, también les corresponde una parte del premio. «Mi objetivo ahora —concluyó la galardonada— es poder llegar a hacer lo que falta por hacer. Ahora tendré esta obra de arte cerca de mí, me lo estará recordando todo el rato. Así podré sentir algún día que quizás merezca este premio y el aplauso que me vais a dar ahora».