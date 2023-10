El Ple del Consell d’Eivissa ha aprovat el primer Reglament de protecció del medi nocturn de l’illa d’Eivissa, que està en procés d’exposició pública, i que té com a objectius principals mantenir el màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes, en benefici de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en general; promoure l’eficiència energètica dels enllumenats exteriors i interiors mitjançant l’estalvi d’energia; evitar la intrusió lumínica en l’entorn domèstic, i prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel.

El Reglament respon al compromís del Consell d’Eivissa amb tota la societat illenca, amb la sostenibilitat i amb la reducció de la contaminació lumínica, però molt particularment amb l’Agrupació Astronòmica d’Eivissa, sempre compromesa amb la protecció del nostre cel nocturn.

Aquest reglament divideix l’illa en zones en funció del seu nivell de protecció, en què les més sensibles són les zones E0, constituïdes per punts de referència i les seues àrees d’influència, que requereixen una especial protecció per les seues característiques astronòmiques, paisatgístiques o de biodiversitat. S’hi inclouen també els punts excepcionals per motius de biodiversitat (PEB), on existeixi constància d’afecció a elements naturals d’importància o altres valors faunístics singulars; les zones temporals, les quals poden variar el seu nivell de protecció segons la temporada de l’any (zones turístiques, etc.), i les zones específiques, que són aquelles que constitueixin excepcions a la zonificació general que els correspondria per la seua ubicació, per motiu de les especials característiques territorials, socials, culturals, mediambientals o altres que s’apreciïn. Aquestes zones específiques podran tenir nivells de protecció més alts o més baixos al de la zona general on s’ubiquen, amb caràcter permanent o temporal en funció de les característiques que motivin la seua excepcionalitat.

Altres dels aspectes destacables d’aquest Reglament són que estableix una classificació dels tipus d’enllumenats exteriors: viari, per a vianants, ornamental, industrial, comercial i publicitari, esportiu i recreatiu, de seguretat, exterior d’edificis, exterior d’equipaments; estableix l’obligatorietat que les instal·lacions d’enllumenat nocturn comptin amb una memòria justificativa de la seua necessitat; preveu que es reguli per via reglamentària el règim estacional i l’horari d’usos de l’enllumenat que afecti l’exterior; preveu que es regulin per via reglamentària els nivells màxims de llum i les característiques de les instal·lacions i aparells en funció de la zonificació i del règim estacional i horari, i preveu un règim sancionador i d’inspecció i control, amb multes que poden assolir els 4.300 euros en els casos més greus.