El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, se ha mostrado contrariado por el mal resultado en el encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el PSG, que terminó con 2-0 tras un mal segundo tiempo " Es un 2-0, no es fácil pero no tengo dudas de que en la vuelta, con nuestra afición, si somos capaces de jugar como en el primer tiempo por qué no, vamos a soñar en poder hacer el primer gol, meternos en la eliminatoria y, con el aliento de nuestro público, darle la vuelta", ha afirmado.Por su parte, el entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, ha agradecido el cambio de tendencia en la segunda parte. “Empezamos a tener más el balón, el gol nos hace hincharnos de energía y el rival empieza a sufrir. Pero prefiero no pensar lo que vamos a sufrir en San Sebastián dentro de quince días. Son un gran equipo, con una idea muy clara, y con su afición seguro que serán más fuertes”, ha afirmado.