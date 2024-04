Pedro Sánchez se queda. Tras cinco jornadas de íntima reflexión sobre su futuro, sin apenas consultar con sus ministros y colaboradores más cercanos, el presidente del Gobierno ha anunciado este lunes que continúa en el cargo. La movilización dentro y fuera del PSOE para que no tire la toalla, ha explicado, le ha dado fuerzas para continuar. Pero no como hasta ahora. Sánchez ha anunciado que trabajará “sin descanso para la regeneración pendiente” de la democracia española, después de la campaña de “acoso” a él y su familia, especialmente a su mujer, Begoña Gómez. No ha concretado en qué se traducirá este nuevo impulso ni se ha referido a una cuestión de confianza que sirve para plantear al Congreso un "programa o una declaración de política general".