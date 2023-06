Al menos una vez en la vida, a todos nos ha pasado un poco recibir una llamada de algún número desconocido que no aparece guardado en la pantalla del teléfono móvil. Sin embargo, en el momento en que aceptas la llamada por teléfono, te das cuenta de que la persona que llama no contesta o, al cabo de unos segundos, desconecta la llamada. Te preguntas, ¿y si sólo fue un error? Seguro que a cualquiera le puede pasar marcar un número equivocado, pero ¿y si no se trata de un error, sino de una estafa que puede meterte en serios problemas?

Hay una razón muy concreta para que existan las llamadas silenciosas. Por lo general, esta estratagema es empleada por los distintos centros de llamadas con fines puramente comerciales para optimizar el tiempo. Por eso utilizan sistemas automáticos que generan más llamadas que el número de operadores disponibles en ese momento. No pueden atender a varios clientes al mismo tiempo, por lo que la llamada permanece en silencio. Hasta que los operadores vuelvan a estar disponibles, y entonces podrán dedicarse a las llamadas anteriores que el sistema haya grabado. Pero, por desgracia, en las últimas semanas se ha producido un hecho lamentable: muchas personas han recibido más de una llamada silenciosa y han sido denunciadas a la Autoridad de Protección de Datos. Varias llamadas que han generado diversos estados de ánimo infelices en las personas, como ansiedad, ataques de pánico, agitación, alarma y preocupación por su seguridad. Si recibes este aviso en tu móvil, no te asustes, es una prueba de alertas masivas de emergencias Por supuesto, existe una protección establecida por la propia Autoridad de Protección de Datos. Según la disposición de 20 de febrero de 2014, las llamadas mudas deben tener una duración de 3 segundos después de que la persona que llama conteste. No se pueden hacer más de 3 llamadas mudas por cada 100 exitosas, y si esto ocurre, hay que asegurarse de que hay un operador real contestando al otro lado. También hay que tener en cuenta otro punto central, a saber, que nunca se puede poner al usuario en espera puramente silenciosa. De hecho, el sistema generará una serie de ruidos ambientales, como voces de fondo o zumbidos diversos. Estos ruidos se denominan ruidos de confort y no son más que sonidos que deben calmar a la persona que contesta al teléfono. Para que parezca que la llamada procede de un lugar de trabajo y que no hay acoso ni ninguna intención maliciosa. No obstante, si vuelve a recibir llamadas de este número o de otros, lo único que tiene que hacer es bloquear la llamada y, en consecuencia, también el número. A continuación, puedes activar la opción de spam a través de los ajustes del teléfono. De este modo, si alguna vez recibes llamadas de números desconocidos, te darás cuenta inmediatamente de si son spam o no, porque el teléfono te avisará. Por último, evita siempre responder con "Sí" y "No". Suelen ser llamadas publicitarias destinadas a estafarle, engañarle y activar diversos servicios de pago a su costa.