Una pregunta que no solemos hacer con mucha asiduidad es si nuestros perros pueden tomar leche. La respuesta más rápida es que no, porque normalmente no la pueden digerir, pero sí pueden tomar algunos derivados como el yogurt.

Aún así, la leche materna es el primer alimento que toman los perros nada más nacer, pero una vez que dejan de ser cachorros, ya no toman leche materna. La lactasa es una enzima producida en el intestino delgado que se sintetiza durante la etapa de lactancia en los perros y es la encargada de digerir correctamente la lactosa de la leche. A medida que crecen los perros, esta enzima va desapareciendo, lo que hace que no se pueda digerir bien la lactosa y provoque malas digestiones. Esto es lo que se conoce como intolerancia a la lactosa, y es muy probable que la pueda tener tu perro. Pero no todos, son muchos los perros que sí pueden digerirla y a los que se les puede alimentar con ella, pues siguen produciendo lactasa al haberse alimentado de leche de vaca desde cachorro o por otras razones. Esto es lo que le pasa a tu perro si le das un hueso de pollo Para saber si tu perro puede tomar leche de vaca, se debe de vigilar si, al ingerirla, le provoca ciertos síntomas como vómitos, dolor abdominal, diarrea, inflamación abdominal, gases y flatulencias. La intolerancia no debe confundirse con la alergia, ya que esta última es mucho más seria y puede afectar de forma mucho más violenta al perro. Mientras que la intolerancia afecta sólo al sistema digestivo, la alergia afecta al sistema inmune, producida por una hipersensibilidad del organismo por el contacto hacia la lactosa de la leche de vaca. En este caso los síntomas son dermatitis por alergia alimentaria, tos, dificultad respiratoria, urticaria, otitis, e inflamación del hocico y los párpados. Derivados Otra cosa son los derivados de la leche, como el yogur, que además puede ser muy beneficioso para nuestros perros; o los quesos, aunque en esa caso deberán ser siempre frescos. La leche sin lactosa la puede tomar sin ningún problema, pero hay que tener cuidado con la grasa que contenga. Y bajo ninguna circunstancia se le debe de dar leche cruda a un perro.