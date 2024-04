José María Almoguera destroza a su madre, Carmen Borrego, y habla del tremendo daño que le hizo 'Sálvame'

El hijo de Carmen Borrego ha sido muy claro a la hora de hablar de ella de una manera demoledora. José María Almoguera y su expareja, Paola Olmedo, han concedido una entrevista en exclusiva para la revista Semana en la que no han dejado en muy buen lugar a la actual concursante de 'Supervivientes', que regresará en las próximas horas a nuestro país.

"Mi madre me decepcionó cuando vendió nuestro embarazo", ha asegurado el nieto de María Teresa Campos, responsabilizando a su madre de su reciente separación con Paola: "Sí, el trabajo de mi madre ha contribuido a la ruptura de nuestro matrimonio".

"Mi abuela admiraba que en situaciones complicadas de mi vida yo haya sido capaz de separar los intereses económicos y haya tirado por el camino correcto", ha comentado Almoguera en esta entrevista, lanzando una crítica abierta a la faceta pública de su familia: "Si mi familia quisiese que no nos hiciesen fotos, harían las cosas de otra manera. Si es tu cumpleaños y quieres que asistamos todos... No tienes por qué hacer una macrofiesta y encima dar un comunicado. Yo celebro mi cumpleaños y no se entera ni Dios".

Almoguera también ha cargado contra 'Sálvame' en esta entrevista con una términos duro. "Gracias a Dios ha desaparecido de nuestras vidas", ha asegurado en esta entrevista concedida en la revista.

"Determinados programas de televisión han hecho por jodernos la vida. Han creado una guerra. Han buscado la manera de poner en guerra a una familia", ha asegurado, añadiendo que se han emprendido acciones legales por unos audios: "Lo que nos hizo daño de verdad no fueron los audios, fue la gestión que 'Sálvame' de nuestro embarazo".

Por su parte, Paola Olmedo también se ha mostrado muy dura con la que fue su suegra en esta entrevista, señalándola directamente: "Ella vendió mi embarazo sin que yo lo supiese".

"Ni siquiera lo sabía mi padre, ni mi mejor amiga. Yo no hubiera permitido que eso saliese público sin haber hablado con mi gente. Me dolió mucho", ha afirmado Olmedo, aclarando posteriormente: "Y yo no hablo de 'Sálvame', porque esto lo vendió Camen. Eso es así".

Olmedo también ha declarado que Borrego no pidió disculpas, añadiendo que "hay gente que no sabe disculparse": "A mí me es indiferente lo que haga su madre (la de José María Almoguera). ¿Que lo ha hecho mal? Sí, lo ha hecho muy mal, pero bueno. Ella puede venir cuando quiera a mi casa, pero no venir con prensa".

"El saludo que me mandó desde el helicóptero fue forzado, pero bueno. Lo hace aposta", ha comentado Paola, añadiendo que duele que "te quieran engañar en la cara": "Se han inventado muchas cosas"