Gabriela Guillén y el gesto con el que echa por tierra la última noticia de Bertín Osborne

Después de conocer el cambio de opinión que se ha producido en Bertín Osborne sobre el hijo de Gabriela Guillén por el que su entorno confirmaba que si las pruebas de paternidad eran positivas conocería a su hijo, el íntimo amigo del cantante, José Luis López 'El Turronero', confesaba:"me parece perfecto, lo que diga Bertín me parece todo bien" y también desvelaba que el hijo de Gabriela es precioso, pero no se atreve a sacar parecido: "Yo no he dicho a quién se parece, yo los niños pequeños no sé a quién se parecen, sé que es muy bonito, muy guapo y muy grande".

El cambio de actitud sorprendía a propios y extraños, teniendo en cuenta que el mes pasado Bertín aseguraba que no pensaba ejercer de padre del bebé de Gabriela Guillén. Y de repente Beatriz Cortázar en ‘Y Ahora Sonsoles’ explicaba que “Bertín estaría reconsiderando su postura y estaría dispuesto a tener relación con el bebé si se confirma que es suyo” y añadía, “Parece que está reflexionando sobre los errores que ha cometido en los últimos meses”.

Ante este cambio drástico es fundamental conocer qué opina la propia Gabriela Guillén y lo hemos sabido gracias al programa Fiesta.

Sergio Pérez, el colaborador del programa, ha contado que ha hablado con Gabriela y ha desvelado su reacción, “Yo le he hecho esta pregunta, de que Bertín quiere cambiar el comportamiento y, literalmente, se ha reído. Dice que no tenía ni idea”. Algo que ha confirmado Amor Romeira al explicar que “se ha enterado de todo entre el artículo y esto que estamos hablando ahora”.

Según los colaboradores del programa Gabriela tiene serias dudas de las intenciones del cantante, de hecho, ella “no le está dando credibilidad a esto que estamos contando”, desvelaba Sergio Pérez. Gabriela por su parte sigue adelante con su demanda de paternidad contra el cantante.

Bertín, mal de salud

A todo esto hay que sumarle las declaraciones que ha realizado su hija Eugenia Osborne en el Festival de Cine de Málaga sobre situación que rodea a su padre, pero lo cierto es que ella se mantiene en la posición de siempre: "No voy a hablar de eso", pero nos aseguraba que "nunca le he deseado mal a nadie".

Negada a hablar de Gabriela, la modelo sí que nos quiso comentar en qué punto se encuentra su padre tras haber trascendido su recaída al Covid: "No sé si es recaída, yo creo que todavía le está costando un poco, está como muy... Se le ha enquistado este Covid, pero bueno, hablé con él antes de ayer y me dijo que ahí, poquito a poco".