Declaraciones de Isa Pantoja sobre la nueva amiga de su madre: "Sale con otra persona"

Isabel Pantoja está cambiando de vida. Al anuncio que ha hecho a través de sus redes sociales de que el 4 de marzo anunciará los detalles de un nuevo disco, se suman unas imágenes publicadas por la revista Lecturas de ella paseando por Córdoba con una nueva gran amiga, la oftalmóloga Mariló de la Rubia. Quien adelantó esta portada fue el periodista Luis Pliego en el programa TardeAR. En la foto se ve a la Pantoja paseando agarrada del brazo de otra mujer, por lo que se especula que ella podría ser su nueva mejor amiga.

Hace unos días era su hijo Kiko Rivera quien, al ser preguntado por la amistad de su madre con esta mujer, decidía mantener un profundo silencio, dejando claro que nada tiene que decir a la nueva vida que ha comenzado su madre.

Isa Pantoja sí da información de la relación

La hija de la tonadillera, Isa Pantoja, explicaba en el programa 'Vamos a ver' que le parece "genial" que su madre salga con algunas amigas. "A lo mejor es como una novedad que se le vea con otra persona que no sea mi tío, pero me gusta que de alguna manera esté sirviendo para hablar del disco, porque es lo importante es su trayectoria", añadía.

La colaboradora ha explicado que conoce desde hace tiempo a Mariló de la Rubia y que guarda buenos recuerdos de ella: ""La conozco de hace muchos años, la recuerdo cuando era más pequeña, no solamente fan, también amiga".

Además, dejaba claro que su madre habitualmente sale a comer con amigas: "Entiendo que sea un poco novedoso porque sale con mi tío. Esa portada -la de Lecturas- no me parece nada, la novedad es que sale con otra persona que no es mi tío".

Mariló de la Rubia

Ante las muchas especulaciones sobre la verdadera relación que podrían mantener Isabel y Mariló, la protagonista ha explicado a través de una de las redactoras del programa que ha pasado el fin de semana en la Sierra de Madrid en compañía de unos amigos, pero sin rastro de la tonadillera.

Respondiendo a las últimas acusaciones de Pepi Valladares en las que asegura que Mariló es una fan más de Isabel, ella insiste en que su relación es una amistad verdadera que viene de hace años y no de una seguidora cualquiera, ya que apenas se sabe "dos canciones" de la artista. Descendiente de una familia de joyeros, Mariló ha explicado que su relación con Isabel comenzó hace muchos años debido a unos asuntos relacionados con Paquirri, además, desmiente que le haya tenido que dejar dinero en ningún momento.