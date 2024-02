Rumores de infidelidad en la relación de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

La relación que recientemente han iniciado Alejandra Rubio (hija de Terelu Campos) y Carlo Costanzia (hijo de Mar Flores) no deja de generar noticias en el mundo del corazón.

Tras la primera foto de ambos juntos, que fue publicada por la revista Semana, se especuló con que esas imágenes se habían realizado con el consentimiento de ALejandra Rubio. Terelu Campos se apresuró a hablar de ello. Aseguró que realizar esa afirmación le parecía una cosa "muy grave" porque Rubio "nunca supo que se estaban haciendo esas fotos, jamás en la vida”, desvelando, en cierta manera, la intrahistoria de estas imágenes: "En estas fotos, ellos estaban en un parque y unos niños se acercaron a ellos, que les dijeron: 'Ahí hay unos que tienen unas cámaras así de grandes"".

Rumores de infidelidad

A pesar de que desde entonces la relación parecía ir viento en popa, un nuev protagonista se ha sentado en un plató de televisión para empañarla. Alberto, un joven que asegura que es exnovio de Alejandra Rubio, explicó en TardeAR que tuvo una relación con la hija de Terelu, aunque ella lo niegue.

Añadió además que ante las respectivas familias se presentaban como pareja, una relación que duró desde finales de noviembre hasta finales de enero de este año y que en ese periodo de tiempo conoció a Terelu y su entorno.

Lo más llamativo de su testimonio es que asegura que tras la ruptura, cuando teóricamente Alejandra Rubio ya estaba con Carlo Costanzia, ella le pidió que quería volver a quedar "porque nos echábamos de menos, y tengo pruebas".

Sin embargo, Alejandra nunca fue a la cita y dejó de contestar a sus mensajes. A día de hoy, aún no entiende por que Alejandra le ha negado y deja claro que solo quiere defender su verdad. Es más, para demostrar que lo que dice es real, mostraba el tatuaje que le hizo la propia Alejandra con su apodo.

La respuesta de Alejandra

Sobre los comentarios de su madre acerca de su supuesto nuevo amor, Alejandra elogia su discreción y se muestra nerviosa al ser preguntada si él le ha pedido salir. Ante la pregunta sobre los permisos de Carlo para salir de Madrid debido a su condena, prefiere no comentar al respecto, mientras su tía Carmen bromea sobre un viaje de novios a Honduras para visitarla.

Sobre el reciente vídeo de Jeimy (ex de Costanzia) que apunta a posibles mentiras en sus declaraciones, Alejandra declina hacer más comentarios al respecto y expresa su deseo de poner fin a la situación: "No voy a decir nada más de esto, quiero que se acabe, no hay más que sacar. No tengo nada que decir de ella. Este es un mundo complicado, al principio te quieren mucho y luego se dan la vuelta. Esta semana ya he visto todo, es surrealista. ya lo dije ayer y lo dijo mi madre, a mis parejas las habéis conocido. Siempre me he protegido mucho, ahora estoy tranquila".