Melody ha sido madre a los 33 años

Puede que sigamos bailando y cantando la canción de 'El baile del gorila' como aquellas niñas que la escucharon por primera vez en 2001: sin vergüenza ninguna y con todas las ganas posibles. Sin embargo, lo cierto es que hemos crecido y también lo ha hecho su cantante, Melody, que ha sido madre de su primer hijo con 33 años.

Porque el tiempo pasa para todos y la artista acaba de presentar a través de las redes sociales a su bebé mediante una bonita fotografía en la que se ve su mano junto a la de su pareja, persona desconocida y del que nada se sabe, mientras que asoma por debajo la carita del recién nacido.

¿Cómo se llama el hijo de Melody?

Melody anunciaba embarazo a principios del mes de diciembre mediante una publicación en Instagram. Una noticia que pillaba por sorpresa a los seguidores de la artista, pues no se le conocía pareja alguna, ya que guarda a muy buen recaudo su vida personal.

Ahora, apenas unos meses más tarde, la cantante ha vuelto a compartir una muy buena noticia que ha llenado de alegría a toda su familia y, seguro, a sus seguidores. Se trata del nacimiento de su primer hijo cuyo nombre es... Desconocido. No, no es que se llame así, sino que, al menos por el momento, Melody no ha querido desvelar cómo se llamará el pequeño que ha adelantado su llegada al mundo casi un mes.

Sin embargo, el bebé está sano, tal y como muestra la foto compartida en las redes sociales oficiales de la cantante que, como era de esperar, llevan una canción suya de fondo. "Y llegó el gran día!!!! Me declaro completamente enamorada 🥹😍😍😍😍 Te amamos con todo el corazón ❤️❤️❤️", comenta ella en su publicación.

Una bonita instantánea para compartir con el mundo que Melody ya es madre y que comienza una nueva etapa en su vida. ¡Ah! No podían faltar los gorilas, pues cómo ha mostrado en su canal de difusión, alguien le ha mandado un precioso ramo de flores para darle la enhorabuena con un pequeño y monísimo peluche de gorila como regalo para el pequeño.

