Siete años hemos tenido que esperar para volver a ver a Rihanna sobre los escenarios. Su regreso más ansiado, en el acontecimiento musical del año en EEUU, en el medio tiempo de la Super Bowl, no ha defraudado a nadie. Y no solo porque la diva de Barbados haya resumido en 13 minutos los 12 mejores éxitos de su carrera a lo largo de 17 años, sino porque además ha coronado el 'show' con el anuncio de que vuelve a estar embarazada.

Subida en una plataforma suspendida en el aire y la cámara enfocando su cara, así ha comenzado la actuación. Sonaba 'Bitch Better Have My Money', bien, pero en cuanto se ha abierto el plano, Rihanna ha comenzado a tocarse la tripa ya bastante abultada. No había dudas.

Para ese momentazo galáctico, con una audiencia de 112 millones de espectadores, según cifras del 2022, Rihanna ha elegido un 'total look' todo al rojo, esponjoso y con 'efecto edredón', tan tendencia, con labios y manicura a juego de su propia firma, Fenty Beauty. El pelo se lo ha recogido en una original coleta 'king sinze' con dos mechones sueltos. Y en su oreja derecha brillaban un buen puñado de 'piercings'.

Sirva este tuit como cabecera del informativo y por si eres fan de Rihanna y te perdiste ayer su actuación en la Superbowl.pic.twitter.com/OgXy3GIxRt — Ángel Martín (@angelmartin_nc) 13 de febrero de 2023

Para la ocasión ha elegido un mono deportivo rojo firmado por Jonathan Anderson, director creativo de Loewe con pantalones cargo a juego. Cuando se ha desabrochado el mono, la estrella ha dejado a la vista su barriga forrada con un original 'body' de vinilo. El conjunto de la nueva 'Mujer de rojo' lo ha rematado con una chaqueta de Alaïa, unas zapatillas rojas MM6 Maison Margiela x Salomon Cross Low. Rihanna ha brillado con joyas de Messika, con pendientes y un reloj rojo con la esfera de diamantes [como los de la canción 'Diamonds', elegida para cerrar el espectáculo].

Cambio de vestuario

La artista realizó leves cambios en su 'outfit'. Se puso unos guantes y se colgó una capa larga para la parte final del 'show' y, como el resto de su ropa anterior, también fue de color rojo.

Aunque horas antes se especuló mucho sobre si Shakira podría ser la 'invitada sorpresa' de 'Riri', al final no la acompañó nadie más sobre el escenario, aunque sí un buen número de bailarines de la escuela The Royal Family Dance Crew, que se movieron al ritmo marcado por la cantante, y con coreografía de Parris Goebel.

Retoque con su maquillaje

Rihanna, que lleva desde 2016 volcada en su faceta de empresaria de un multimillonario negocio de moda y belleza, con las firmas Savage x Fenty y Fenty Beauty, ha aprovechado su actuación para presumir de esta última marca, y se ha retocado el maquillaje. Lo ha hecho con los polvos Invisimatte, aplicado en la nariz con suaves golpecitos.

El pasado jueves, en rueda de prensa, Rihanna aseguró que "la lista de canciones fue el mayor desafío (...). Decidir cómo maximizar 13 minutos, pero también celebrar. Eso es lo que va a ser este espectáculo. Va a ser una celebración de mi catálogo de la mejor manera que podríamos haberlo hecho". También explicó a quién iría dedicado su 'show': "Representando a los inmigrantes. Representando a las mujeres negras en todas partes. Esa es la clave para que la gente vea las posibilidades. Está muy lejos de casa, ¿verdad? Estoy en un hermoso viaje. Nunca podría haber imaginado que habría llegado aquí, así que es una celebración de eso. Estoy muy emocionada de llevar a Barbados en el escenario del Super Bowl", ha dicho.

Caras famosas

Entre los famosos que no se quisieron perder su actuación, ni el partido (en el que los Chiefs se impusieron 38-35 a los Philaldelphia Eagles en un encuentro frenético y lleno de cambios en el marcador), la modelo Cara Delevign, que lució una camiseta en plan broma: "El concierto de Rihanna está interrumpido por un partido de fútbol".

También estuvieron en las gradas Bradley Cooper, Paul McCartney, LeBron James, Jason Derulo, Billie Eilish y Adele. Mientras otros, como la actriz Blake Lively y su marido, Ryan Reynolds, no se perdieron detalle desde el comedor de casa y con una buena cena.