Guía definitiva para lavar la ropa de forma correcta: saca el máximo partido a tu lavadora

Lo ames o lo odies, lavar la ropa es una tarea que todos tenemos que hacer. Para lavar la ropa de forma correcta lo básico es conocer las normas generales pero también tener en cuenta las necesidades específicas de cada carga.

El estilo de vida, el tipo de tela e incluso el clima pueden desempeñar un factor decisivo en la frecuencia con la que se debe lavar una prenda.

Así que aquí encontrarás valiosos consejos para poner en práctica cuando vas a hacer la colada. Notarás una gran diferencia en tu ropa.

Lee las etiquetas con cuidado

Si bien una pila gigante de ropa puede parecer desalentadora y hacer que quiera meterla en la lavadora toda de una vez y cruzar los dedos para que todo salga bien, es importante recordar que diferentes telas requieren distintos cuidados. Asegúrese de revisar la etiqueta de cuidado de cada artículo, que generalmente se encuentra en el cuello, la cintura o la costura lateral. Los símbolos de lavandería que se encuentran aquí le indicarán el mejor método para lavar, secar y planchar su ropa.

Si a un artículo le falta una etiqueta de cuidado, existen algunas prácticas generales a seguir, según el tipo de tela con el que esté tratando.

Fibras de origen vegetal: las telas como el algodón, el bambú y el yute entran en esta categoría y se pueden lavar a máquina o a mano. Solo asegúrese de mantener baja la temperatura del agua para reducir el encogimiento, la decoloración y las arrugas. Ahorre agua caliente y calor alto en la secadora para toallas, sábanas y ropa interior de algodón blanco.

las telas como el algodón, el bambú y el yute entran en esta categoría y se pueden lavar a máquina o a mano. Solo asegúrese de mantener baja la temperatura del agua para reducir el encogimiento, la decoloración y las arrugas. Ahorre agua caliente y calor alto en la secadora para toallas, sábanas y ropa interior de algodón blanco. Fibras sintéticas: El poliéster, el nailon, el spandex, la microfibra y otros sintéticos suelen ser hidrófobos, lo que significa que absorben menos agua o incluso la repelen. La ventaja es que normalmente no se adhieren a la mayoría de los tintes a base de agua. Sin embargo, [se adhieren a los aceites, lo que puede promover el mal olor. Seque estas telas al aire libre cuando pueda, ya que secarlas demasiado hará que se descompongan prematuramente.

El poliéster, el nailon, el spandex, la microfibra y otros sintéticos suelen ser hidrófobos, lo que significa que absorben menos agua o incluso la repelen. La ventaja es que normalmente no se adhieren a la mayoría de los tintes a base de agua. Sin embargo, [se adhieren a los aceites, lo que puede promover el mal olor. Seque estas telas al aire libre cuando pueda, ya que secarlas demasiado hará que se descompongan prematuramente. Fibras animales: Algunas prendas de cachemira, lana o seda se pueden lavar en casa, mientras que otras no. Esto depende más del tejido y del tipo de prenda que de la fibra específica. La mayoría de las blusas y suéteres de punto se pueden cuidar en casa, pero los trajes de lana y los abrigos color camel deben entregarse a un profesional. Cuando se lavan en casa, estas prendas generalmente requieren lavarse las manos con un detergente especialmente formulado que deja acondicionadores protectores en las fibras de la tela, además de secarse al aire.

Cada prenda requiere un tipo de lavado distinto / Pixabay

Clasificar la ropa

Una vez que determine qué prendas se pueden lavar a máquina, clasifíquelas en montones iguales. Empiece separando la ropa por colores: blancas y claras, telas de colores y prendas oscuras. Dentro de cada una de esas pilas, separe los artículos por tipo de tela o instrucciones de cuidado. Las prendas que requieren un lavado con agua fría y un secado delicado, por ejemplo, no deben lavarse con toallas esponjosas, que necesitarán un tiempo de secado más largo y más caliente. Además, saque los artículos que puedan requerir cuidado adicional, como ropa deportiva muy sucia. Estos deberían tratarse por separado.

Abordar las manchas

Trate previamente las manchas tan pronto como las detecte para permitir que el quitamanchas actúe antes de lavar la prenda, entre 5 minutos y algunas horas, según la gravedad y la terquedad de la mancha. La forma de tratar la decoloración depende del tipo de mancha que sea, y tenemos una guía completa de eliminación de manchas para ayudarle con cada una de ellas.

Sin embargo, en general, hay algunos datos que debes tener en cuenta:

Retire la mayor cantidad de exceso posible. Secar las manchas de líquido con una toalla de papel limpia o raspar la comida o el lápiz labial con un objeto contundente (como una cuchara o una tarjeta de crédito vieja) suele ser suficiente. Para las manchas de aceite , el bicarbonato de sodio o la maicena pueden hacer maravillas.

Secar las manchas de líquido con una toalla de papel limpia o raspar la comida o el lápiz labial con un objeto contundente (como una cuchara o una tarjeta de crédito vieja) suele ser suficiente. Para las manchas de aceite , el bicarbonato de sodio o la maicena pueden hacer maravillas. Utilice un surfactante. Un surfactante es una palabra elegante para la combinación de ingredientes en el jabón para platos o el detergente para ropa que se aflojan, ayudan a eliminar las manchas y las suspenden en el agua de lavado para que se puedan enjuagar.

Un surfactante es una palabra elegante para la combinación de ingredientes en el jabón para platos o el detergente para ropa que se aflojan, ayudan a eliminar las manchas y las suspenden en el agua de lavado para que se puedan enjuagar. Elija la temperatura del agua adecuada para la mancha. Si elige la temperatura incorrecta, podría fijar accidentalmente la mancha en la tela. Por ejemplo, las manchas de aceite deben enjuagarse con el agua más caliente permitida para la tela, mientras que las manchas a base de proteínas, como las de chocolate y otras manchas de comida, deben lavarse con agua fría.

Elegir el detergente

Si tiene una lavadora de alta eficiencia (HE), asegúrese de que su detergente tenga la etiqueta HE. Este detergente está formulado específicamente para estas máquinas y es vital para mantenerlas funcionando correctamente. Puede usar detergente HE en una máquina estándar, pero no puede usar detergente estándar en una máquina de alta eficiencia porque puede burbujear y desbordarse.

Más allá de esto, la elección del detergente depende de sus preferencias personales y de su presupuesto. Los detergentes líquidos son particularmente buenos en suciedad grasosa, oleosa o a base de alimentos, y pueden usarse como pretratamiento para las manchas. Los detergentes en polvo, por otro lado, son especialmente eficaces para eliminar la suciedad incrustada y pueden ser más baratos que otras opciones. También hay que tener en cuenta los ultradetergentes concentrados, los detergentes combinados con blanqueador o suavizante de telas incorporado y las cápsulas para ropa.

Elegir el detergente es muy importante. No todos sirven para lo mismo / Pixabay

No importa qué opción elijas, lee siempre las instrucciones y usa solo la cantidad indicada para el tamaño de tu carga. Usar demasiado detergente podría dejar residuos en la ropa y muy poco podría no limpiarla por completo, especialmente si está muy sucia.

Elegir el suavizante u otro aditivo

El suavizante de telas debe colocarse en el dispensador de suavizante designado de la máquina o en una bola dispensadora especialmente diseñada para garantizar que se libere en el momento adecuado (si se agrega demasiado pronto, desaparecerá y no surtirá efecto). Los expertos recomiendan utilizar suavizante sólo con textiles naturales, como el algodón o el lino. Evítelo en telas repelentes al agua o ignífugas, ya que puede alterar su efectividad ya que esencialmente agrega una capa a las fibras de una prenda.

Algunas personas optan por agregar potenciadores del detergente para la ropa, como bórax, súper bicarbonato de sodio o enjuagues para telas, a sus cargas, particularmente aquellas llenas de ropa deportiva o artículos muy sucios. Estos potenciadores pueden ayudar a eliminar los olores persistentes mejor que el detergente solo. Se debe agregar un enjuague líquido para ropa, como vinagre blanco destilado, al dispensador de suavizante de telas (estas son alternativas al suavizante de telas), mientras que otros, como bórax o bicarbonato de sodio , deben ir directamente al tambor de la máquina.

Cargar la lavadora

Cuando se trata de cargar una máquina debe llenarse a un 75% de su capacidad como máximo. Si tienes un cargador frontal, debería poder colocar tu mano verticalmente desde la parte superior del tambor hasta la parte superior de tu ropa. Demasiada ropa puede hacer que el agua y los productos de limpieza no se distribuyan de manera uniforme, lo que puede provocar que la ropa esté menos limpia o que se manche con detergente. Por muy tentador que sea, nunca llene la máquina hasta los topes. La ropa quedará más limpia si divide una carga grande en dos cargas más pequeñas porque tendrán espacio para moverse y asegurarán que entren en contacto con el detergente.

Seleccionar el ciclo de la lavadora

A continuación, es hora de seleccionar el tamaño de la carga y la configuración del ciclo. Las lavadoras modernas suelen tener muchas comodidades, así que consulte el manual del usuario para conocer los botones de su modelo específico. La mayoría de las máquinas suelen ofrecer opciones de tamaño de carga, desde pequeñas hasta súper. Se debe seleccionar pequeño si su tambor está lleno solo hasta un cuarto de su capacidad, mediano es adecuado para una unidad medio llena y súper está diseñado para una máquina a su máxima capacidad (75% de su capacidad).

La configuración del ciclo se refiere a la velocidad a la que la máquina agita o hace girar la ropa y luego a otra velocidad a la que expulsa el agua de la ropa. Estos son los más comunes: