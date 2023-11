La lluvia ya ha empapado toda España y eso significa que es momento de llevar a cabo ciertos cambios en nuestra rutina. Es hora de sacar el paraguas para que nos acompañe a todas partes en caso de imprevisto y de poner a salvo todas nuestras cosas en cuanto las nubes amenacen con romper.

Sin duda alguna una de las rutinas en las que más afecta la lluvia es a la hora de hacer la colada. Las tormentas supondrán un chasco para aquellos usuarios que no cuenten con una secadora dentro de casa y solían poner a secar su ropa en un tendedero exterior. Tender la ropa dentro de casa no será igual de efectivo, sin embargo, ya que en espacios interiores las prendas no están expuestas al sol y las corrientes de aire.

De todas formas, hay una serie de métodos que siempre buscan agilizar este proceso todo lo posible. Uno de los trucos principales es la manera en la que tendemos la ropa. Asegúrate de contar con el suficiente espacio como para poder estirar la ropa todo lo posible y deja espacio entre ellas, ya que esto también favorecerá el hecho de que se sequen más rápido. Antes de colocar cada prenda, sacúdela para eliminar toda el agua posible que impregna la ropa y quede mucho menos húmeda.

En cuanto el orden para tender, lo mejor es que en primer lugar encuentres sitio a las prendas que más espacio ocupan. Las prendas más menudas son mucho más fáciles de colocar en el tendedero, así que no te costará tanto esfuerzo encontrarle sitio. En cualquier caso, es conveniente que las tiendas del revés para que no se deterioren los colores cuando les da el sol.

Aunque uno de los métodos más utilizados para tender la ropa sea usar las pinzas, lo cierto es que esto no está tan recomendado. La ventaja de hacer la colada dentro de casa es que este utensilio no será tan necesario y, por lo tanto, no dejarán marcas sobre tu ropa.

Las prendas más delicadas necesitan de un cuidado especial para no estropear su tejido. Elimina por completo las pinzas y utiliza una percha para que se sequen manteniendo su forma original. Esta manera será mucho más efectiva para ropa como camisas o blusas, con las que debes tener el cuidado para mantener la forma del cuello.

Una toalla para envolver la ropa

Más de una vez te habrá podido pasar que necesitas una prenda seca de un momento para otro y no tienes manera de hacer que deje de estar mojada. En este caso, solo necesitarás una toalla seca de mayor tamaño que la prenda que quieras tener preparada.

Para llevar este truco a cabo, envuelve tu prenda dentro de la toalla y apriétala todo lo posible para que el textil absorba toda la humedad posible. Deberás dedicarle un poco de tiempo y esfuerzo a este truco para que resulte infalible. Luego, sacúdela bien para quitar todas las arrugas posibles, ya que debes tener en cuenta que este truco hará que tu prenda no quede tan estirada como deseabas.