Córdoba se pronuncia "totalmente en contra" de la ampliación del puerto de Formentera

El presidente de Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, está "totalmente en contra" de la ampliación del puerto de la Savina. Así de rotundo se ha mostrado "ante la insistencia de Gent per Formentera, Sa Unió y un medio de comunicación", que no cita, "por conocer cuál es su opinión de un proyecto de ampliación del puerto", según explica en una nota de prensa.

Esa iniciativa fue desvelada por Diario de Ibiza en exclusiva el pasado 1 de mayo y consiste en construir un dique paralelo al actual aplicando una avanzada tecnología de ingeniería, para reconvertir todo el interior del actual puerto y destinarlo a uso recreativo. Entonces, se trasladaría la actividad comercial a ese nuevo muelle. La información desveló este proyecto, pero no indicó en ningún momento que estuviera sobre la mesa de la Autoridad Portuaria de Baleares ni que se hubiera presentado al organismo que gestiona los puertos de Ibiza y la Savina.

Este proyecto fue presentado hace un año por el empresario, Alberto Pedraza, vinculado a Puertos y Litorales Sostenibles, adjudicataria del Club Náutico de Ibiza, y de la dársena de Levante de la Savina, así como a los representantes políticos locales y a varios empresarios.

No es la primera ve que se plantea una ampliación del puerto de Formentera, aunque nunca se ha llegado a ejecutar.

Córdoba conoce el proyecto

Preguntado al respecto por Diario de Ibiza a principios de este mes de mayo, Córdoba reconoció que conocía el proyecto: "Es un proyecto más que se le presentó antes de elecciones, como al resto de los políticos, y sobre el que tendría que decidir la Autoridad Portuaria", dijo entonces.

Córdoba, ahora, insiste: "Igual que a Alejandra Ferrer y a Ana Juan, me presentaron [el proyecto] antes de las elecciones de mayo de 2023, una idea para el puerto. A lo que yo vi no se le puede denominar ni proyecto ni megaproyecto, como asegura un medio de comunicación. Me explicaron una idea junto con algunas imágenes, nada más".

Córdoba se ha mostrado “muy sorprendido” de que tanto Sa Unió como Gent per Formentera, "partidos que se están mimetizando y teniendo los mismos intereses pese a las discrepancias que escenificaban en la pasada legislatura", hayan decidido "poner en el centro de la opinión pública una presunta ampliación del puerto que ni existe, ni está en la hoja de ruta de la Autoridad Portuaria y de la que no hay ni siquiera un proyecto oficial conocido".

Para el presidente del Consell, estos partidos "tendrán que explicar qué intereses tienen en que se abra en estos momentos ese debate, un año después de haberse producido", ha recalcado.

El presidente del Consell Insular ha recordado que, tal y como ya había indicado en más de una ocasión, cualquier actuación que se quiera llevar a cabo en el puerto se debatirá en profundidad en la Junta de Portavoces. Asimismo, insiste en que, en estos momentos, lo que hay que abordar es la reordenación interna del puerto, "que ese sí que es un asunto que está sobre la mesa y que nos tiene que ocupar los próximos meses".