Las pantallas de los móviles o tabletas son sistemas de alta tecnología que no se pueden limpiar de cualquier forma. Hay que tener especial cuidado ya que son frágiles y no conviene usar cualquier producto, porque corremos el riesgo de inutilizarlas. Y ya se sabe que sin pantalla, adiós móvil.

Mercadona cuenta con un una bayeta que por menos de un euro (0,90) te permite dejar como nueva la pantalla de tu smartphone o tablet.

Limpiar la pantalla de nuestro smartphone puede parecer una tontería, pero para hacerlo correctamente debemos tener en cuenta varios aspectos y operar con cierta precaución.

1- Apaga el dispositivo. Es más facil ver dónde limpiar cuando el terminal está apagado.

2- Usa un paño de microfibra. Si tu móvil no trae este accesorio, puedes usar el de las gafas de sol. La microfibra no provoca ralladuras y evita la liberación de particulas que pueden quedar atrapadas en los diferentes orificios del terminal.

3- Limpia en pequeños círculos. Es la forma de acabar con la mayoría de las imperfecciones.

4- Evita los líquidos. Lo mejor es la limpieza en seco, a no ser que contemos con productos especialmente indicados para las pantallas, pero no suele merecer la pena la inversión.

5- Si a pesar de todo quieres emplear algún líquido, lo más recomendable es el agua destilada. Humedecemos un paño de algodón con este agua, pasamos la pantalla frotando en círculos, sin ejercer demasiada presión, y dejamos que se seque al aire. También puedes humedecer la pantalla con tu aliento, y pasar el paño.

6- Lavar el paño. Para posteriores usos conviene lavar el paño de microfibra. Ponlo a remojo en agua tibia con un poco de jabón. Cuando lo escurras, procura no exprimirlo en exceso. Cuélgalo y deja que se seque al aire. No lo uses hasta que no esté completamente seco.

7- Alcohol en gel. Este producto, también conocido como desinfectante de manos, debe aplicarse con una toalla de papel. Si queda alguna mancha, usa el paño de microfibra para quitarla.

Descubren quién fabrica uno de los productos de marca blanca más solicitados de Mercadona

La marca blanca fue algo muy popular durante los años 90 en España. Cuando los supermercados e hipermercados con presencia en nuestro país se dieron cuenta de que a los consumidores les interesaba más el producto que la marca que estaba detrás y que sobre todo se buscaba competir en precio desde las grandes cadenas de distribución de alimentación se llegó a acuerdos con fabricantes de todo tipo para que se pudieran vender productos bajo la denominación genérica del supermercado y se rebajaran considerablemente su precio.

El impacto de este tipo de campañas fue tal que desde muchas de estas marcas se lanzaron campañas llamando a un consumo responsable. Todos recordamos en la publicidad de las televisiones de los años 90 aquello de “nuestra marca no fabrica para otras marcas”. Un clásico que trataba de poner en valor una enseña concreta.

Lo cierto es que durante los primeros años 2000 la mejoría económica hizo que muchos consumidores dejaran de lado estas marcas blancas pero solo una década después, con la nueva crisis que tuvo lugar tras el hundimiento del ladrillo, se volvió a retomar la costumbre de consumir de este tipo de marcas. En supermercados como Mercadona la gran mayoría de sus productos son de su propia marca: Deliplus o Hacendado han entrado por lo tanto por la puerta grande de nuestras despensas sin dejar casi hueco para otros productos.

Pero, sabiendo que no hay ninguna cadena de alimentación en nuestro país que tenga fábricas de todo tipo el consumidor casi siempre se pregunta ¿quién fabrica los productos que compro de marca blanca? En el caso del Hacendado, por ejemplo, esta pregunta se suele repetir mucho con las pizzas frescas, que son un producto muy demandado y que a muchos hogares le solucionan una cena de última hora.

En este caso la respuesta a la pregunta es bastante sencilla. Las pizzas de Hacendado las hace Casa Tarradellas, una de las marcas más reconocidas en este campo y que cada día vende más de sus productos. La revelación la hicieron hace ya meses varias webs especializadas en fijarse en los etiquetados de estos alimentos que es donde de verdad el consumidor puede ver quién hay detrás de determinadas marcas o de determinados productos sin marca que se encuentra en los lineales del supermercado. Es cuestión de fijarse y de saber donde buscar o en donde hay que informarse.