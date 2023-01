Limpiar no solo es una tarea muchas veces ardua y pesada. También puede convertirse en peligrosa. Y es que aunque la mayoría de productos de limpieza lo adquirimos en supermercados y droguerías sin mayor problema, no debemos olvidar que la mayoría de ellos están compuestos por sustancias químicas que pueden resultar peligrosas y nocivas para la salud. Este es un resumen de algunas de las mezclas que no debes hacer si no quieres tener problemas.

Uno muy claro es el uso de la lejía. Sin lugar a dudas, uno de los productos de limpieza estrella, que se lleva usando en los hogares españoles desde hace décadas. La lejía se usa para desinfectar y para limpiar. Especialmente suelos. cuando se usa la lejía hay que tener una cosa muy clara: no debe mezclarse con agua caliente, ya que puede producir gases tóxicos. Precisamente, otro aspecto fundamental es saber para qué se utiliza cada producto de limpieza. Así como la lejía desinfecta, el aguarrás, el vinagre de limpieza o amoniaco no lo hacen. Se trata de productos adecuados para sacar algunas manchas difíciles o para eliminar algunos olores, pero no son desinfectantes. Amazon vende una esponja milagrosa para limpiar toda la casa Otro asunto que hay que tener en cuanto a la hora de utilizar desinfectantes es que no hacen efecto de manera inmediata. Hay que esperar unos minutos para que haga efecto. Los productos de limpieza son una parte esencial de la vida cotidiana, ya que nos permiten mantener nuestro hogar, oficina o cualquier otro lugar limpio y ordenado. Existen muchos tipos diferentes de productos de limpieza disponibles en el mercado, desde detergentes para la ropa y el lavavajillas hasta limpiadores de superficies y desinfectantes. Cada uno de estos productos está diseñado para cumplir con un propósito específico y puede ser más o menos efectivo dependiendo de la tarea que se esté realizando. Algunos productos de limpieza son más fuertes y pueden ser irritantes para la piel o el sistema respiratorio, por lo que es importante leer y seguir las instrucciones de seguridad cuidadosamente. También hay opciones más suaves y ecológicas disponibles para aquellos que prefieren evitar productos químicos fuertes. Además, es importante recordar que la limpieza regular y adecuada es esencial para mantener un ambiente saludable y seguro para todos.