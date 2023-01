La limpieza de la casa cada vez es más sencilla gracias a la multitud de productos de limpieza que están disponibles en el mercado. Pero la mayoría de las veces nos fijamos en el producto limpiador, no en el utensilio con el que limpiar. Algo que no deberíamos dejar de lado, ya que no deberíamos explotar tanto las tradicionales bayetas de microfibra o los estropajos, sino que deberíamos utilizar utensilios específicos para lo que queremos limpiar.

Y es que a nadie se le ocurriría hoy en día limpiar el suelo con una bayeta, sino que lo normal es utilizar una fregona o una mopa, en función del suelo que queramos limpiar. Y es mucho mejor utilizar un producto que quite la suciedad de una forma total en lugar de darle con un estropajo que podría hacer que dañase la superficie a limpiar. Otra opción es apostar por los trucos caseros. Es decir, en lugar de utilizar los productos de limpieza específicos que nos venden en el supermercado, probar con otras mezclas caseras. Normalmente, entre los productos más utilizados para hacer mezclas de limpieza en casa se encuentra el jabón para lavar los platos, independientemente de su marca, ya que es un buen limpiador. Otro producto que suele estar en las cocinas y que utilizamos para nuestras mezclas caseras de limpieza es el bicarbonato, que es un potente limpiador. Y por no hablar del vinagre, que además, es un potente desengrasante. En otros trucos caseros también utilizan el zumo de limón como desengrasante, al igual que el vinagre. Y en cuanto a los utensilios para limpiar, muchas veces los dejamos de lado y apostamos por las marcas blancas del supermercado sin tener en cuenta de su validez para el tipo de limpieza que queremos hacer. Afortunadamente hay una marca de utensilios de limpieza que se ha hecho viral y ofrece unos resultados espectaculares. Además, se puede adquirir en Amazon, así como en otras web de compras, con unos precios bastante asequibles, teniendo en cuenta su buena calidad. Se trata de los productos Scrubdaddy, conocidos por las esponjas con forma de cara, que están revolucionando las redes sociales. Dentro de esta marca acaban de sacar una nueva esponja milagrosa que sirve para eliminar el polvo. Tan solo hay que humedecerla un poco y pasarla por encima de los muebles. Forma ondulada Y es que con esta esponja se limpia el polvo y los desechos, su forma ondulada mantiene el polvo cuando limpias, en lugar de dejar que el polvo vuele con la brisa. Se puede utilizar en cualquier lugar de la casa. De este modo, ofrece una limpieza rápida, y se lava de forma muy sencilla, poniéndola bajo el agua corriente para que puedas usarla tantas veces como quieras. Eso sí, siempre tendrás que humedecerla antes de usarla para que la espuma de la esponja quede suave. Es perfecto para una casa con personas alérgicas, además de ser asequible por su precio. Y se puede usar tanto en persianas, como rejillas de ventilación, zócalos, barandillas o espejos. Y lo mejor, no requiere de la utilización de ningún otro producto de limpieza.