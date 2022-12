El otoño es la estación en la que aparecen los bichos verdes. Estos insectos son inofensivos para el ser humano, pero también muy molestos. Generalmente, los bichos buscan refugio en nuestras casas para protegerse de las temperaturas que cada vez son más frías.

Hoy queremos explicar algunos métodos naturales eficaces para mantener a los bichos verdes alejados de nuestras casas. Nuestras abuelas utilizaban el bicarbonato de sodio no sólo para limpiar y desinfectar, sino también contra los insectos. Hoy vamos a descubrir algunos trucos más eficaces.

Donde se esconden los bichos

Las chinches adoran los ambientes húmedos y cálidos, por lo que se refugian en los interiores. Aquí encuentran el entorno ideal para pasar el invierno y poner sus huevos. Suelen hacerlo escondiéndose detrás de los muebles y en las grietas de las paredes.

Además, como les encanta la humedad, a menudo podemos encontrar los bichos en nuestra ropa tendida, pero también en las ventanas intentando entrar en la casa.

Las chinches desprenden un olor molesto como mecanismo de defensa que ponen en marcha cuando se sienten amenazadas. En realidad, podemos deshacernos de los bichos sin hacerlos oler muy fácilmente.

Los insectos tienen un sentido del olfato muy desarrollado y el ajo es el ingrediente perfecto para ahuyentarlos. Podemos utilizar este remedio para alejarlos de balcones, terrazas y ventanas y podemos hacerlo de varias maneras.

Aplastamos un diente de ajo y lo colocamos fuera de las ventanas o en el balcón. O mezclamos 2 dientes de ajo, añadimos un poco de agua y rociamos esta solución en las zonas exteriores.

Cómo alejar las chinches de la ropa colgada

Para evitar que las chinches se queden en la ropa colgada fuera de casa, utilizamos aceite esencial de eucalipto. Es especialmente bueno contra las chinches por su intenso y persistente olor.

De nuevo, podemos hacerlo de dos maneras. En el primer caso, basta con añadir un par de gotas a la bandeja de la lavadora antes de lavar. Su olor será muy agradable para nosotros, pero extremadamente molesto para los insectos.

En el segundo caso, podemos diluir unas gotas en agua y rociar la solución sobre la ropa después de tenderla. Cuando recojamos la ropa, apenas encontraremos bichos.

Cómo preparar un spray repelente perfumado

El último remedio que nos gustaría sugerir es el uso del jabón de Marsella. Este producto perfumado tiene muchas propiedades útiles para el cuidado del hogar y el jardín y lo puedes encontrar en la sección de limpieza de los supermercados Mercadona.

Para obtener un remedio eficaz, disuelva 20 gramos de jabón de Marsella líquido o en escamas en agua caliente. De esta manera, el olor será intenso y no permitirá que los bichos se posen en nuestra ropa. Este truco también es válido para las zonas exteriores y disuadirá a los bichos de colarse en nuestro hogar. Podemos rociar un poco en los alféizares de las ventanas, o guardar una pequeña cantidad en un vaso.

Qué atrae a las chinches a la casa

Hemos descubierto 3 excelentes remedios para sacar fácilmente las chinches de la casa, pero ¿qué atrae a estos insectos? No es difícil encontrar bichos no sólo en la ropa, sino también en las hojas de las plantas. En particular, las plantas de albahaca y tomate son las más populares, por lo que mantenerlas en los alféizares y balcones las atraerá.

Los insectos buscan comida y agua para sobrevivir y se alimentan principalmente de hojas, frutas y verduras. Por eso podemos encontrarlas en los huertos y en las plantas.