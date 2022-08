Lidl es una cadena de supermercados alemana fundada en 1930. Comenzó a expandirse en la década de los 70 del siglo pasado por el país germano y, a finales de los 80 hizo lo propio por el resto del viejo continente. Su primera tienda en España la abrió en Lleida en 1994. Desde entonces cuenta con más de 600 supermercados por todo el país.

Desde entonces la cadena de supermercados ha intentado ser un poco original en sus propuestas. En este sentido los electrodomésticos se han convertido en un must entre sus clientes. No en vano todos los que acuden a hacer su compra diaria casi que acaban encontrando algo que les convence en las estanterías en las que no se vende alimentación. En este sentido los folletos de Lidl se han convertido en los más buscados. Quién más quién menos busca en estas publicaciones cosas que regalar tanto en Navidad como en otras fechas especiales como el cumpleaños.

Ahora, la cadena de supermercados alemana llega con el producto más necesario para este caluroso verano-. Y encima rebajado, nada menos que casi al 50%. Estamos hablando del Comfee aire acondicionado portátil PAC 7000. Es el mejor valorado de toda su web y te lo envían a domicilio si prefieres no tener que acudir a una de sus tiendas físicas. Su precio, lo más jugoso: el aire valía 399 euros, ahora 219.99. Las reseñas positivas se cuentan por decenas, por lo que, es un aparato perfecto para este periodo estival. Puedes consultar su precio aquí.

La freidora de aire caliente que triunfa entre los compradores

“Air fryer” comenzó a llenar las cocinas de los hogares cuando se presentó como una alternativa saludable para aquellos que buscaban huir del exceso de grasa en alimentos como las patatas fritas. Poco a poco, su comercialización fue aumentando dado su éxito y las marcas empezaron a fabricar su versión propia. Lidl fue una de estas empresas. Su versión ofrece un total de ocho programas preconfigurados y tiene una capacidad de 2,5 litros. Actualmente no está disponible en el mercado, con lo que los compradores deberán buscar otras opciones.

El mediático robot de cocina que Lidl sigue ofreciendo a los clientes

Vorwerk llevó a los juzgados a Lidl cuando el gigante de los supermercados decidió sacar su propia versión de la “Thermomix”: “Monsieur Cuisine”. La diferencia de precio entre ambas marcas enfadó a la empresa creadora, que interpuso una denuncia por violación de patente y provocó que Lidl tuviera que retirar su versión del mercado. Lidl terminó recurriendo, ganó, y a día de hoy sigue comercializando su robot de cocina.

El popular producto de Lidl está disponible por 190 euros aunque, de momento, los interesados tendrán que esperar para hacerse con el robot, ya que no se encuentra disponible en estos momentos.