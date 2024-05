David Ventura, una novel·la

En aquells heroics temps del cuplé, segle passat, hi havia a Ibiza una entitat, lògicament de dretes -encara no sé si existeix- anomenada Fomento del Turismo que tenia com a principal i tal vegada únic objectiu la promoció turística aquí, a l’illa d’Ibiza i Formentera també. Era, cal no dubtar-lo, una colla de gent bona preocupada per alimentar i fer propaganda de les essències pitiüses arreu del món i de la terra. Premiava als bons i castigava, però no de forma severa, als dolents. I així més o menys transcorrien plàcidament les nostres vides pendents del turista que aterrava a es Codolar. Aquell Foment del Turisme mai hagués premiat una novel·la -notable novel·la- com ‘Sortir a córrer, rentar-se les dents, portar-se bé’, escrita per David Ventura i editada pel constant, solitari viatger i excel·lent promotor cultural i social Ramón Mayol i a través d’Edicions Aïllades, empresa que avui per avui porta a terme una tasca imprescindible. Ventura no parla de l’Ibiza -ells dirien Ibiza- màgica dels gurus de torn, els gurus d’avui, un grupet d’idiotes/imbècils que dia a dia vomiten les seves mentides sobre el nostre fracturat territori. No. David Ventura no trepitja camins de la frivolitat i la banalitat. L’autor de ‘Sortir a córrer...’ investiga i analitza, viatja per altres indrets realistes que mai fan acte de presència, a Madrid, Londres, Berlín i altres mostres on es ven la cosa turística i d’altíssima rendibilitat econòmica. Ventura agafa la navalla, o un bisturí?, i sobre el teixit, sobre la pell social obre, talla, persegueix amb intensitat tot allò que detecta al seu voltant, allò que li crida íntimament l’atenció, aquell factor que es mou i es belluga per llocs viscuts dia a dia i que es reflecteixen a les planes del llibre. Utilitza un llenguatge literari sec, concís, on no sobra ni manca res. Com escriu Fernando de Lama a la contraportada del llibre, «Una Ibiza tan real com les altres però que a vegades s’amaga davall l’estora». I això és el que fa David Ventura, tira de la manta amb voluntat d’arribar allà on vol que arribi el presumpte lector. I ho aconsegueix. Certament una bona novel·la.

