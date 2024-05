La fantasía humana de «crear» en Eivissa

Tubos de plástico, tapones de botellas, aros de juguetes, bidones de agua, carretes de VHS... son los residuos reutilizados que forman las diferentes estructuras que yacen expuestas en Vara de Rey. Todas están relacionadas con la vida en la isla, muestran el mar o una diosa Tanit. Son obras que exhiben «el arte de reciclar en Secundaria», en las que han participado alumnos de diferentes institutos de Eivissa. Tres de ellas muestran animales marinos. Un pingüino, una vaquita marina y un oso polar blanco, creados a base de residuos, que revelan la metáfora de aquello que amenaza su vida. Concienciar sobre el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad son algunos de los valores que inspiran el Fantasía Ibiza Festival, que desde hoy y hasta el domingo por la noche inundará las calles de Vila de arte.

Una de las obras que se pintaron en vivo ayer durante el Fantasía Ibiza Festival. | MARCELO SASTRE / Estela torres kurylo

«Por eso el festival empieza con una mesa dedicada al medio ambiente», explica Lucía Barbiero, su creadora y directora, en referencia a la mesa redonda con la que se ha inaugurado el festival a las 17 horas, durante el Día Mundial del Reciclaje, además. «Es para enseñar a la gente que no tiene que tirar basura», indica una mujer a sus hijos al pasar delante de las esculturas de Vara de Rey.

Una de las instalaciones artísticas y reivindicativas, instalada en el paseo de Vara de Rey. | MARCELO SASTRE / Estela torres kurylo

De camino hacia el final del paseo, la artista Mirela Gheorghiu empieza a dibujar con carboncillo y un pincel sobre una cartulina blanca colocada en el suelo, sobre unas telas. Mientras un hombre hace burbujas de jabón enormes y un grupo de pequeños corren alrededor de las creaciones transparentes, un poco más adelante, diferentes grupos de bailarinas de academias de la isla intercalan danzas de diferentes estilos. Su participación también forma parte del festival, cuyo objetivo «es enseñar la faceta artística de Eivissa al mundo y fomentar la isla como destino cultural, no sólo de ocio», apunta Barbiero.

Escultura de un pingüino realizada con material reciclado. | MARCELO SASTRE / Estela torres kurylo

En la plaza del Parque, un poco antes de las seis de la tarde, algunos caballetes ya exponen obras de más de cinco artistas. Una de ellas presenta es Vedrà en colores tierra, «colores que atrapan», según su autor, Miguel Ángel García López. Hay artistas que han tratado de recrear entornos de comodidad. Algunos han puesto pareos para simular salones, con un televisor antiguo en el suelo, o playas, recreadas con cojines y cestos llenos de cosas sobre ellos: «Hacerlo en la calle significa tener la relación directa con el público», indica Barbiero. En la plaza del Parque cada día habrá un mercado artístico en el que varios pintores expondrán sus cuadros: «La importancia es que pinten en directo, para que el público se acerque, pregunte, vea la técnica y le entre curiosidad por saber cómo se hace», explica la directora del festival.

Arte con mensaje, en este caso alertando sobre los vapeadores. | MARCELO SASTRE / Estela torres kurylo

La curiosidad de los pequeños

En la plaza de sa Tarongeta ya huele a pintura, de esas que se pueden quitar con facilidad de la ropa con solo echar un poco de agua. Y es que ahí se espera a los más pequeños, para quienes se ofrecen actividades de pintura el sábado a las 19 horas . Les esperan cinco frascos de cristal, con colores vivos en su interior y seis sillitas alrededor de dos mesas de madera.

Antes de llegar al parque Reina Sofía, la curiosidad ya invita a acercarse. Lleva rato sonando música de diferentes estilos, aunque ahora llega el turno de la dj vocal YaYa Visconti. El entorno invita a quedarse, la temperatura es agradable y la música suena bien. Este elemento no dejará de sonar mientras se realicen grafitis en vivo, en un lienzo preparado para la ocasión. «La música siempre tiene que estar porque es el lenguaje universal», señala Barbiero, que ha dado dos motivos a los grafiteros: el día del reciclaje y la ciudad patrimonio, para inspirarles .

Invitación a interactuar

Todas las actuaciones previstas en el Reina Sofía pretenden que «el público se sienta parte del show», apunta la creadora del festival, antes de dar el ejemplo de la actividad ‘WaaM We all are Music’, que se espera a las 21.15 horas e invitará durante media hora al público «a tocar música con su cuerpo».

Otra de las formas de invitar al público a participar tendrá que ver con enseñar a cualquier persona a tocar un instrumento, sin que necesariamente sepa. Anne Ruiz y Rafael Ramírez, dos eminencias del sector tecnológico y de la inteligencia artificial aplicada a la música, participarán en la conferencia que se celebrará el sábado a las 17 horas en Ebusus. Ramírez ha descubierto un método para enseñar a tocar a personas con el cerebro paralizado. Con actividades como esta, Barbiero asegura que el festival abandera la inclusión social, la interacción con el arte, el querer mostrar que todos tienen potencial artístico dentro: «El público se tiene que sentir parte de este espectáculo, no sólo espectador», señala Barbiero. El domingo se celebrará una conferencia dedicada al arte de ser: «Somos humanos y tenemos la gran capacidad de crear, en cualquier sector, en cualquier momento», apunta la directora, que ha elegido el término fantasía para el festival «porque lo engloba todo, todas las artes».

De hecho, Barbiero asegura que se inspiró en la película ‘La historia interminable’ y, concretamente, en el momento en el que «el chico vuela con su perro alado contra la oscuridad, para salvar la luz, y llega al oráculo. Y le pregunta que «¿por qué está pasando esto?», y éste responde: «porque el ser humano ha perdido la fantasía...», cuenta la directora, para quien esta facultad del ánimo es la capacidad de crear, de imaginar, de visualizar: «Si lo veo, lo puedo conseguir». n

