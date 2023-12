Se acabó el desesperarnos por hacer hueco en la nevera para colocar la compra de la semana. Es muy habitual encontrarse con una nevera hecha un auténtico caos a pesar de haberla ordenado hace unos días. La preparación de comidas, ya sea para uno o para toda la casa, requiere de que echemos mano constantemente de los alimentos que conservamos en su interior. Lo más normal es que una vez hayamos terminado se generen aún más envases para almacenar de los que ya salieron. Sobras, táperes, verduras a medias...

Además, aunque no siempre sea posible mantener la organización estricta, lo cierto es que los alimentos suelen conservarse mejor en según que balda del frigorífico. No obstante, las soluciones modernas pasan por, incluso, crear un soporte flotante donde guardar la comida que originalmente no venía incorporado en la nevera.

Una caja flotante

Ikea ha lanzado al mercado uno de estos innovadores sistemas de almacenaje que parecerá un artículo incorporado en la nevera desde el primer día. Se trata de una caja frigorífico que se acaba de incorporar como novedad y que recibe el nombre de Klippkaktus. Tal y como describe la misma página web, "esta caja te ayuda a aprovechar el espacio bajo las baldas del frigorífico. Te resultará fácil de instalar, sacar y meter, y es perfecta para cosas pequeñas que suelen acabar desordenadas".

Este producto cuenta con dos sistemas para fijar la caja: unos rieles que se adaptan a la gran mayoría de baldas -con grosor máximo de 12 milímetros- y unas ventosas para mantenerla en ss sitio. La caja es transparente, al igual que las de las verduras, para poder ver lo que se guarda en su interior. Para sacar los alimentos del interior, tan solo tendrás que deslizar la caja hacia ti en lugar de abrir una tapa.

De todas formas, debes tener cuidado con lo que almacenas, ya que soporta un máximo de 1,5 kilogramos. Para obtener un resultado mejor, dice la web, lo más conveniente es que limpies el estante de vidrio del frigorífico antes de colocar la caja, de tal forma que las ventosas se adhieran mejor. En caso de limpiarlo, lo recomendable es limpiar con un paño húmedo y un limpiador o detergente suave. Después, seca la zona con un paño y estará como nueva.

Esta caja que podrás colocar justo debajo de la primera o la segunda balda de tu frigorífico -dependiendo del tamaño- tiene unas medidas de 24 centímetros de largo, 16 de ancho y 6 de alto. Su precio es de 4,99 euros y, como su tamaño no es muy grande, podrás incluso colocar dos bajo la misma balda para ganar aún más espacio.