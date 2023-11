Hoy en día ahorrar todo lo posible en las facturas es imprescindible en cualquier hogar. Con los precios por las nubes, cualquier solución casera y segura que nos permita reducir el consumo sin que repercuta notablemente en nuestra vida se convierte en una tarea casi obligada a la que hay que adaptarse.

En cuanto a las facturas de la luz, uno de los métodos más sencillos suele ser adaptarse a las horas más baratas del día para poner en funcionamiento nuestros electrodomésticos. El precio de la luz suele depender del día y la franja horaria en la que nos encontremos.

A grandes rasgos, debes saber que existen tres franjas distintas. La más barata de todas es el Valle; que corresponde a las horas comprendidas entre las 00 y las 8 horas de los días laborables y fines de semana y festivos. El precio intermedio es el que se incluye dentro de las horas de Llano; entre las 8 y las 10 horas, de 14 a 18 horas y de 22 a 00 horas. Por último, los tramos más caros -y, por tanto, los que tendrías que evitar- son los comprendidos entre las 10 y las 14, de 18 a 22 y de lunes a viernes no festivos.

Trucos caseros para batallar el día a día

Sabiendo las horas clave, es recomendable que te adaptes a los tramos horarios en los que tienes un hueco para llevar a cabo las tareas del hogar. No obstante, no todo está en saber en qué momento encender o apagar tus electrodomésticos; existen ciertos trucos para incluir en tu rutina que no te supondrán ningún esfuerzo.

Estos días con el invierno a la vuelta de la esquina se hace muy tentador echar mano de la calefacción y generar una temperatura agradable en el hogar durante todo el día. Antes de llevarte una sorpresa a final de mes, regula la temperatura de casa para mantenerla entre los 20 y los 23 grados durante el día y entre los 15 y los 17 grados por la noche.

Hay una solución que no solemos poner mucho en práctica y que es de lo más sencilla. Tan solo necesitarás hacer un pequeño cambio de hábito que no te quitará nada de tiempo. Muchas veces habrás dejado enchufado el cargador del móvil después de utilizarlo. Aunque parezca que no, podría ser una manera de consumir energía en segundo plano sin estar utilizando esta fuente de energía de manera directa.

Por eso, asegúrate de apagar todos los interruptores a tu paso pa erradicar el "falso apagado" o "stand by". Tu cafetera, el televisor o cualquier dispositivo electrónico que no necesite estar encendido durante toda la noche pueden ser apagados para ahorrarnos unos euros. Eso sí, no apagues el interruptor de los electrodomésticos necesarios como la nevera, que necesita conservar la comida durante todo el día.

Por último, un consejo que ya deberías llevar a cabo y que es incluso más sencillo. Apaga todas las luces de la estancia al salir de casa y no dejes iluminación innecesaria puesta.