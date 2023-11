Los problemas de espacio suelen plantearse en cualquiera de las habitaciones de la casa. Las cosas se acumulan, pero no aumenta el espacio en los muebles para colocar todo. Por eso, es importante que de vez en cuando hagamos una limpieza para tirar aquello a lo que ya no damos uso o que ya está deteriorado y no cumplen con su principal función de manera eficiente.

El cuarto de baño suele ser uno de los lugares de la casa más pequeños. Por norma general, cuenta con lo necesario para albergar el inodoro, el lavabo y la ducha, así que suele quedar poco espacio para los muebles donde almacenar las cosas. Lo más ingenioso es buscar los huecos muertos en los que puedan colocarse estantes y cajones: arriba o abajo del lavabo, en alguna esquina... En este caso, una solución muy inteligente es hacerse con estantes y útiles de esta clase donde podamos tener a mano los artículos esenciales. En cuanto a su disposición, ten en cuenta que es muy importante que las toallas se coloquen cerca de la ducha para poder cogerlas en seguida y nos ahorremos mojar todo el suelo. Además, los toalleros evitarán que la humedad se acumule en tus textiles y terminen deteriorando su estado antes de tiempo. Solución ventosa No siempre contamos con la oportunidad de colocar un nuevo mueble o atornillar una estantería en casa. Debemos tener en cuenta si tenemos el permiso del casero o si la pared aguantará el peso de aquello que tengamos que colocar. No obstante, existen soluciones de quita y pon que además te permitirán cambiar su distribución si no quedas satisfecho con el lugar en el que lo has colocado. Ikea cuenta con una solución de esta clase ideal apra colgar tus toallas. Se trata de Öbönas, un gancho triple con ventosa en color verde grisáceo y con unas medidas de 7x11 centímetros. La descripción del producto lo indica como un ideal para "hacer agujeros en la pared gracias a las ventosas que incorporan los organizadores". Ikea también lo indica como un producto ideal para despejar espacio en las superficies de casa y tener al alcance de la mano tus toallas. Ojo, porque su versatilidad también lo convierte en un aliado perfecto para colgar en la cocina y dejar aquí los paños y los cepillos. Su colocación es de lo más sencilla: "Desenrosca el gancho triple de la ventosa para limpiarlo. No es necesario desmontar y volver a montar todo el producto cada vez que quieras limpiarlo". El precio de este gancho es de 3,99 euros, aunque no es la única solución que propone el catálogo. Por el mismo nombre, podrás encontrar una estantería con ventosa de 28 centímetros de largo para colocar bayetas, estropajos, jabones sólidos, etc. Por otro lado, tienes un recipiente con ventosa con el que te olvidarás de dejar por cualquier parte el champú de la ducha, el jabón o cualquier útil de esta clase. El precio de este último es de 4,99 euros.