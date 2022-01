El catálogo de productos de Lidl no deja de crecer. La cadena alemana ya no es tan sólo un supermercado en el que encontraremos productos relacionados con la alimentación y el cuidado personal. En los últimos tiempo es raro el artículo que no podemos encontrar en sus tiendas o en su página web.

De hecho, una de las categorías que más ha crecido es la de productos para el hogar. Electrodomésticos, muebles o artículos de iluminación 'low cost' están triunfando entre los clientes de la cadena de supermercados. Su última incorporación se ha convertido en la solución perfecta que te ayudará a reducir el precio de la factura del gas y son sus nuevos estores opacos térmicos. Incorporando este artículo a la decoración de nuestro hogar conseguiremos que el calor producido por la calefacción se mantenga durante más tiempo y conseguiremos reducir la factura del gas o la electricidad. Los estores opacos de Lidl ofrecen protección visual y solar, y cuentan con un reverso reflectante con revestimiento térmico. Este mantiene el calor en invierno a la vez que protege del aire que se filtra por las bisagras de las puertas.