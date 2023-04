La UD Ibiza apura esta noche sus opciones de intentar obrar el milagro de la permanencia en LaLiga SmartBank ante la visita al estadio Palladium Can Misses de un Real Oviedo que sí puede dejar sellada la salvación (21 horas).

Los de Lucas Alcaraz apelarán al orgullo para tratar de mejorar la imagen que dejaron por los suelos en Tenerife (4-0), donde dilapidaron casi todas sus opciones de mantener la categoría. Las dos últimas derrotas dejan a los celestes con 29 puntos, a 12 de la permanencia cuando solo restan 18 por disputarse, por lo que el vestuario y el club tienen más que asumido que continuar en Segunda es ya una misión imposible.

Después de tres jornadas sin ganar, la UD Ibiza se reencuentra con su afición con la obligación de defender el escudo con «rigor y profesionalidad», como pidió un Alcaraz que hoy pierde para el encuentro a Marcos Mauro y Pape Diop. Por contra, entran en la convocatoria los juveniles Alex Sánchez y Andrés Palacios.

Por su parte, el Real Oviedo viaja a Ibiza para intentar acercarse lo máximo posible a una salvación matemática que pasa a priori por los 50 puntos -los azules llegan con 46 a Can Misses-, y lo hace sin sumar bajas nuevas después de que Leo Sequeira se recuperase a tiempo para completar dos sesiones con el grupo.

El entrenador del Real Oviedo, Álvaro Cervera, destacó ayer que, pese a la difícil situación que atraviesa el Ibiza en la tabla, nunca ha visto a los de Lucas Alcaraz «dejar de competir» y advirtió a su equipo: «Si vamos relajados llevaremos un susto».

«Conozco perfectamente al entrenador que voy a tener enfrente y es un tío luchador, el que más partidos lleva en la categoría. No he visto al Ibiza dejar de competir y sé que van a hacerlo hasta el final. La mentalidad es un tema que me preocupa, porque ir después de ganar dos partidos y salir de una situación agobiante puede ser una distracción», recalcó el técnico.

Cervera no suma bajas ni por sanción ni por lesión y mantiene las ya sabidas de Javi Mier, Rodri Tarín, Jimmy, Montoro, Juanfran y Borja Bastón.